Seriál Ulice: Útěk z domova, Magdino dilema a strach o Kristýnu

I v Ulici se budou slavit Velikonoce, které ale budou docela dobrodružné. Vojta a Milošek si koledování pěkně zpestří a přidělají rodičům vrásky na čele. Následovat bude Magdina pracovní výzva a starosti o Kristýnu kvůli jejím panickým atakám. A jaká novina nenechá rodinu Nyklových v klidu?

Dobrodružné koledování Velikonoční pondělí přináší každoročně do Ulice svátky jara, pomlázku a koledníky. Nejinak tomu bude i tentokrát, kdy dojde na docela dobrodružné koledování malého Vojty Marečka a jeho parťáka a spolužáka Miloška Knoblocha. Oba dva totiž mají své důvody, proč se rozhodnou utéct z domova právě o Velikonocích. Myslí si, že jim to o Velikonočním pondělí snadno projde, že si toho dlouho nikdo nevšimne díky tomu, že spolu vyrazí do ulic na koledu. Jak jejich velká výprava do neznáma dopadne? A jaký dopad to bude mít na vztahy v jejich v rodinách? Veselou, trochu dojemnou, vynalézavou i klukovsky svéráznou koledu přinese letošní velikonoční díl Ulice. Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Magda má před sebou náročnou výzvu Některé pracovní nabídky přijdou jen jednou za život a obvykle se neodmítají. Magda si je toho vědoma, přesto zvažuje, zda na ni kývnout, protože se týká nejen její práce, ale svým způsobem i jejího soukromého života. S Prokopem spolu žijí a zároveň také učí na stejné škole, což může být někdy výhodou, ale občas se to může obrátit proti nim. A právě v této situaci se nyní ocitla Magda, která má momentálně o čem přemýšlet. Ovšem není sama. Velké dilema řeší právě s ohledem na Magdu také Prokop nebo Irena Landová. K čemu dospějí? Jak to může změnit jejich životy?

Rodinné drama u Kristýny Jak poznat, co je pro dospělé dítě nejlepší, pokud jste jeho rodičem a strachujete se o ně z důvodu jeho nemoci? Blanka se trápí kvůli Kristýně, jež bojuje už několik měsíců s panickou atakou. Kristýna stále věří, že se uzdraví díky terapiím s koučkou Julií, ovšem Blančin partner Evžen na to má opačný názor. Když Kristýna navíc doma oznámí, že nechce užívat lékařem předepsané léky, Blanka se rozhodne, že si o tom promluví se samotnou Julií. Nepočítá ale s něčím, co se záhy obrátí proti ní… S čím? Před čím ji Evžen varuje? A kdo poskytne Kristýně další pohled na věc?