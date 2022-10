Seriál Ulice: V Márovi to vře, Šíma se chová podezřele, Denis je po rozchodu

Magda s Prokopem se ocitají na vztahové křižovatce

Kdy je ten správný čas posunout vztah s tím, koho milujeme, o pořádný krok dál? A co nás k tomu občas přiměje? Magda a Prokop jsou spolu již pár měsíců. Mají svůj zaběhnutý režim, který oběma vyhovuje, nebo alespoň až doteď vyhovoval. Magda si totiž díky věcem, jež se v posledních dvou týdnech udály, uvědomí, že by to chtěla trochu jinak, než jak to mají s Prokopem nyní zavedené.