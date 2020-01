Seriál Ulice: "V roce 2020 poteče krev a bude to vážné," říká producentka seriálu

Před Vánoci vyvrcholily osudy obyvatel Ulice velkým finále. Rozhodně ale není všemu konec a už od 6. ledna se s oblíbenými postavami budete opět setkávat denně na televizních obrazovkách. Kreativní producentka Silvia Klasová prozradila na webu seriálu, na co se v novém roce můžete těšit.

Boží mlýny Spoustu z vás zajímá, jestli konečně dojde na Mastného, který nyní škodí, kde může. „Na Mastňocha určitě dojde. A bude to ještě horší, takže rupnou nervy třeba Evženovi. A v žaludku leží nejen Lumírovi… V novém roce se stane něco, na co nejspíš čekají všichni diváci Ulice. Dojde na boží mlýny, poteče krev a bude to víc než vážné. Tedy, aby bylo jasné – poteče Mastného krev... A bude jí hodně!“ slibuje Silvia Klasová, kreativní producentka Ulice. Zasáhne do děje opět i Pokladník? „Pokladník se teď na chvilku stáhne, protože svou směnku dobře prodal Radkovi Mastnému a potřebuje se soustředit na své další "byznys" plány. Neříkám ale, že se už brzy znovu nevynoří...“ Seriál Ulice: Vražda a těhotenství! Co vás čeká v roce 2020? Hned v prvních dnech nového roku čeká diváky u televizních obrazovek…

​Velké události Často se objevovaly otázky, zda bude svatba či se narodí další miminko. „Letos už svatbu nestíháme, ale ten příští rok... Vypadá to víc než nadějně. Bohužel k životu patří také úmrtí, i když je to smutné… Objeví se nové postavy nebo vrátí některé z těch, jež jste už nějaký čas neviděli? Ze starých postav se na obrazovky znovu vrátí obávaná paní učitelka Landová a také Ema Toužimská. Větší prostor opět dostane postava Světlany, která se poslední dobou objevovala zřídka. A chystáme i pár nových postav. Už brzo se objeví někdo velmi pozitivní. A do Ulice přijde dokonce několik fešáků,“ slibuje Silvia Klasová. Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Zvraty u Liškových Je ještě nějaká šance že se Bedřich s Aničkou dají dohromady? „Šance tady vždycky je,“ odvětila Silvia Klasová. Ovšem vzápětí odpověděla i na otázku, zda Alice nebude chtít s Bedřichem dítě: „Víte, že to samé přesně napadne Miloše s Evou? Ono se to nabízí – mladá, přesně ve věku, kdy to začíná tikat... No, nevím, nevím...“ A ještě houšť: „Hned po novém roce sehraje Miloš důležitou úlohu při odhalení Aličina tajemství, které hodně zamává s Bedřichem...“ Osudy Bedřicha a Anči se proplétají i s osudy Franty. Bude mít ještě nějakou holku? „Snad si nemyslíte, že by si dvacetiletý kluk už nikdy nikoho nenašel? I na Frantu čeká láska, jen to bude trochu trvat a nebude to mít vůbec jednoduché.“ Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

​Evžen a Blanka – konečně šťastní? O Evženovi už řeč byla. Nezasloužil by si konečně i on trochu toho štěstí? „Souhlasím, i když proti tomu trochu mluví fakt, že Mastný obtěžuje Blanku, kolem které se navíc začíná motat její ještě stále manžel Luděk v podání skvělého Vasila Fridricha. Evžen a Blanka mají také odlišný pohled na pití alkoholu a na výchovu dětí. A na tom to někdy mezi nimi křísne,“ naznačila kreativní producentka Ulice další velkou zápletku. Hvězdy 80. a 90. let: Co se stalo s Vaculíkem, Tofim nebo Penkem? 11 Určitě si ještě vzpomínáte na filmové trháky socialistického…

​Velké děje u Magdy a Zdenky Zajímá vás, jak to bude dál s Magdou a Eddiem či Zdenkou a Tomášem? Tahle odpověď Silvie Klasové je právě pro vás: „Magda s Eddiem se mají moc rádi a také si myslím, že jim to spolu sluší. Ještě víc mě těší, že píšete, že se vám líbí pár Tomáš a Zdenka. Na Zdenčině příběhu ukazujeme, že i takto těžce nemocný člověk má právo na plnohodnotný život, kdy jej okolí nevnímá jen jako pacienta. Otázkou je, jestli to takto dokáže vnímat i Magda, která má maminku moc ráda a s péčí o ni to někdy trošku – i když pochopitelně – přehání.“ Jak se natáčely komedie Slunce, seno…? Herci se opravdu fackovali a další pikantérie ze zákulisí 11 1 Také si neumíte představit léto bez slavných českých komedií režiséra…

​Příběh plný emocí Hodně emocí i otázek vyvolává příběh Maléřových. „Filipem cloumá úplně klasická puberta, která se tak nějak stupňuje s ohledem na situace, jež doma zažívá. Děda Josef sice přilévá olej do ohně a v některých situacích Veronice a Martinovi moc nepomáhá, ale možná jeho výchovné metody Filipa pomůžou zklidnit. Kluk si zkrátka musí vyzkoušet všechno.“ Vrátí se Martin k Veronice? „Zatím to vypadá, že spíš ne, i když je neustále dohromady svádějí problémy kolem zlobícího Filipa.“ Daleko nadějněji se rýsuje jiný vztah: „Patrik má o Veroniku skutečně vážný zájem, toho si musel všimnout i slepý. Pelíšky slaví 20 let: Jak se proslavily děti z kultovního filmu? 10 Letos je to dvacet let, kdy mohli diváci poprvé shlédnout film…

​Úžasné novinky Velký zájem je také o osudy Karly a Máry. Budou mít svoje vlastní dítě? „Souhlasím, že by si to už zasloužili…“ Vzápětí naznačila Silvia Klasová ještě víc, když pochválila jedno bystré oko. „V novém roce si ještě hodně užijete i malého Vojty,“ potěšila navrch všechny příznivce malého blonďatého klučiny kreativní producentka. České sexsymboly 60. a 70. let: Co se s nimi stalo a jak vypadají? 11 1 Jména jako Brigitte Bardot, Sophia Loren nebo Claudia Cardinale jistě…

​Boj o lásku Časté otázky padaly i na vztah Hedviky a Oty. „Otík svůj boj o Hedvičino srdce nevzdal a nevzdá! Hedvika je Otíkova láska a věřím, že se mu ji podaří konečně získat – i když za cenu pro něj obrovských obětí. A možná nezíská jen Hedviku samotnou?“ Jeskyňka, Borůvka, Píšťalka: Co dělají dnes lásky básníka Štěpánka? 13 2 Oblíbené komedie o Básnících vás od roku 1982 na obrazovkách jistě…

​Těžké zkoušky Obrovský zájem vzbuzují i další osudy Jany a Báry. „Obě jsou krásné, i když každá jinak. Jenže každá z nich má momentálně plnou hlavu něčeho úplně jiného, než jsou kluci. Jana se rozhodla najít svého otce, Báru čeká maturita a obě dvě řeší věci kolem trestního oznámení vůči Marešovi. Na tu pravou lásku si nejspíš budou muset chvíli počkat...“ Když už je řeč o pátrání po otci: „Jana se rozhodla svého otce najít, a protože je tvrdohlavá až hrůza, svou snahu jen tak nevzdá, i když jí máma Diana hází klacky pod nohy a snaží se ji odradit, co to jde. Janin příběh ale bude jiný, než když svého otce hledala Adriana Pešková.“ Svatby, rozvody a rozchody slavných: Komu se v roce 2019 změnil život? 10 Stejně jako ty předchozí byl i letošní rok plný dramatických…

​Nová láska? Do Janina života už neodmyslitelně patří i Bruno. Jak to bude dál s nimi? „Bruno není svatý, Janu měl a má pořád rád, ale když se v jeho okolí objeví nějaká zajímavá holka, tak nezaváhá. Navíc se k Janě přistěhovala Marcela a ta, jak víme, si na Bruna celkem myslela (a on na ni).“ Hříšníci první republiky: Kokainu propadli Mandlová, Haas i Baarová. Kdo další? 22 O tom, že oblíbení herci z filmů pro pamětníky nebyli žádní…

​Překvapivé zvraty Ani Marcela to nebude mít jednoduché: „Hned na začátku nového roku se objeví její povedený tatínek, který už xkrát přísahal, že přestává pít. No a nepřestal... Marcele tentokrát dojde trpělivost a udělá věci, kterých by ještě před rokem nebyla vůbec schopná.“ Ikonické svatby v Česku za posledních 30 let: Kdo vypadal nejlépe? 1 Svatby celebrit vždy zajímají širokou veřejnost a fotografové často…