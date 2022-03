Seriál Ulice: Vanda pomáhá Luďkovi škodit a Sára řeší temnou minulost

Drama mezi Blankou a Luďkem nebere konce a Vanda ještě přilévá olej do ohně. Sára se zase tento týden setká tváří v tvář s temnou minulostí a Miloš si není jistý Evinou věrností. Co dalšího se bude dít v Ulici?

Sářina minulost Sára toho má přes své mládí už docela dost za sebou vzhledem k neutěšenému prostředí, ve kterém vyrůstala. Přestože by na temnou minulost nejraději zapomněla, znovu se jí připomene pro ni docela ožehavým způsobem. Do života se jí vrátí Riči a Fógl. Právě je propustili z vazby, a tak řeší, co budou dělat dál… Co se bude dít tento týden v Ulici? Podívejte se na video:

Luděk škodí Luděk kolem sebe kope čím dál víc s jediným cílem – pořádně znepříjemnit život Blance. Cizí mu nejsou ani nejrůznější manipulace, v nichž je přebornicí také Vanda. Jak Luděk, tak i Vanda mají své cíle, které se dnes náhodou protnou ve chvíli, kdy to žádný z nich nečeká, ve chvíli, kdy se to ani trochu nehodí zejména Vandě, jež má políčeno na Evžena a ráda by jejich vztah posunula zase o krůček dál.

Vyřizování účtů Lumír a Pavel vyrážejí s Drozdy na zajímavou výstavu o středověku, na kterou se všichni hodně těší. Bohužel se jim cestou tramvají vymkne banda malých kluků z rukou. I když jsou na ně dva, jeden z Drozdů se najednou ztratí, aniž si toho hned všimnou. Když to konečně zaregistrují, je už příliš pozdě. Ke všemu dotyčným ztraceným nezbedou není nikdo jiný než Milošek Knobloch, ve kterém se jeho táta vidí. Takže je jen otázkou času, kdy si to velký Miloš, obrovsky namíchnutý a zároveň strachy bez sebe, nakráčí do bistra, aby si s Lumírem a Pavlem vyřídil účty.