Seriál Ulice: Vanda ztrácí trpělivost, František v tom lítá, Kateřina v šoku

Karla volí mezi prací a rodinou

Kdy je ten nejvhodnější čas pro návrat do zaměstnání po mateřské? Karla se už sice do práce částečně zapojila, teď je to ale přeci jen jiné. Šéf jí totiž navrhne návrat na plný úvazek na oddělení vražd. To je nabídka, která se neodmítá, byť si je Karla vědoma, že to nebude úplně jednoduché kvůli dětem a domácnosti.

Přestože ji to hodně láká a je jasné, že dříve nebo později se do zaměstnání naplno vrátí, chce vše probrat i s Márou, aby neměl pocit, že ho obchází. Ten bohužel zareaguje způsobem, který Karlu nepříjemně překvapí… Co Márovi vadí nejvíc a co zůstane nevyřčeno? Jak nakonec Karla na šéfovu nabídku zareaguje?

Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video: