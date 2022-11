Seriál Ulice: Vandiny lži, tvrdé důsledky pro Šímu, František mezi dvěma ženami

František mezi dvěma ženami

Vyznat se sám v sobě a odolat pokušení? To je občas hodně těžké. To už ví i František, který před pár dny znovu po letech podlehl kouzlu Skyler. Teď musí čelit následkům i svému černému svědomí. Bára nemá nejmenší tušení, k čemu mezi Skyler a Františkem došlo. Ve snu by ji něco takového nenapadlo, protože Františkovi plně důvěřuje. O to mizerněji se nyní právě on cítí. Bohužel to bude ještě horší, až se Bára vrátí po měsíci opět domů. Nebyla by to totiž Skyler, aby ještě víc nepřiložila pod kotlem.