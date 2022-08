Seriál Ulice: Vážná autonehoda i návrat Evžena

Radek Mastný si odpykává už třetím měsícem trest ve vězení. Čím déle je zavřený, tím hůře to snáší. Je to pro něj obrovský pád, prohra, se kterou se stále nedokáže vyrovnat. Na jeho psychice a bohužel i zdraví se ale zřejmě podepisuje mnohem více faktorů. Vypadá tak zbědovaně, že si o něj začíná dělat velké starosti i jeho bývalá manželka Milena Pumrová. Tak velké, že kvůli tomu sama osloví Jirku Hermana a požádá ho, aby zjistil, zda se Mastný nestal terčem šikany ze strany spoluvězňů.

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Nyní se to potvrzuje i Ivě, která je od včerejška pořádně rozhozená. Aby taky ne, když měla bouračku, jež se neobešla bez následků. Odnesl to příliš agilní Petr Kaštan, jenž dirigoval její parkování takovým způsobem, až skončil pod koly dodávky, kterou řídila. Teď Iva netrpělivě čeká na zprávy z nemocnice, jak na tom zraněný Kaštan je. A čím déle tohle čekání trvá, tím černější scénáře ji samozřejmě napadají.

Nedokáží jít od sebe

Poručit srdci je občas hodně těžké, byť člověk to má v hlavě už dávno srovnané. Karla bohužel zjistila až příliš pozdě, co je Jakub zač, že to je sobec, který myslí jen na sebe. Před prázdninami to s ním na minutu skončila, i když to pro ni bylo a stále je hodně bolestivé. Ještě více ale trpí samotný Jakub, který ji miluje až patologicky a nedokáže bez ní být. Stalkuje ji, prosí Máru, aby ji přesvědčil k další spolupráci. Čím je Jakub zoufalejší, tím zoufalejší věci dělá. Zajde to tak daleko, že dokonce neváhá ani prozradit Karlino tajemství u ní doma.