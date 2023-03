Seriál Ulice: Vendula se ztrapní, Skyler má průšvih, Karla a Mára to rozseknou

Tento týden to v Ulici rozhodně nuda nebude. Skyler kvůli své lehkovážnosti Frantovi způsobí potíže ve škole, mezi Karlou a Márou se schyluje k finálnímu rozuzlení, Vendula se dostane do trapné situace a u Blanky se v rodině budou dít změny.

Franta má problém kvůli Skyler Kdy by měl člověk pomoct svému partnerovi i přes komplikace, které si tím způsobí v profesním životě, a kdy si naopak zachovat chladnou hlavu a nehnat se bez rozmyslu do záchranné akce? Od chvíle, kdy se dal František dohromady se Skyler, se rozhodně nenudí. Také tentokrát začne urychleně řešit její trable na cestě z Amsterodamu do Čech, byť by se měl věnovat důležitému školnímu projektu a natáčení, jež má za chvíli začít. Jenže kvůli Skyleřině lehkovážnosti je zase všechno jinak a František udělá něco, co se mu už vzápětí pořádně vymstí. Co vás čeká tento týden v Ulici? Podívejte se na video v úvodu článku!

Karla a Mára se rozhodují, co dál Jak udělat tlustou čáru za minulostí, jednou provždy odpustit a už se nikdy nevracet k tomu, co se stalo? Přesně o tohle se nyní už delší dobu snaží Karla a Mára, aby zachránili své manželství. Události, jež se stanou tento týden, je dovedou do bodu, kdy se už budou muset rozhodnout, kterým směrem vykročit dál, zda spolu, nebo každý zvlášť. Pro oba je to hodně emotivní, poprvé naplno otevřou na terapii svá nitra a budou k sobě opravdu upřímní.

Vendula vezme rady za špatný konec

Kamarádčiny dobré rady a zkušenosti jsou jedna věc. Jejich realizace věc druhá. A bohužel, právě ta občas značně pokulhává, což může zapříčinit spoustu vtipných momentů. Ája to sice myslí s Vendulou dobře, když jí radí, jak si zvednout sebevědomí a nevidět za vším to nejhorší, zejména co se jejího manželství s Pavlem týče. Jenže jí stále nedochází, že Vendula prostě není ona. Když jí doporučí, aby začala flirtovat, a dokonce jí dá i přesný návod, jak na to, ani ve snu by ji nenapadlo, že z toho může být pořádný trapas, kterému nasadí korunu Vilma Nyklová. Ovšem Vendula tentokrát není jediná, kdo bude mít co rozdýchávat.