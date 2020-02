Seriál Ulice: Veronika zkolabuje, Bedřicha štve Alicina brigáda. Rozejdou se?

Některé uliční rodiny zažijí tento týden hodně krušné chvíle. Veronika zkolabuje a začne bojovat o holý život. Co to udělá s jejími blízkými i s vyhrocenými vztahy v rodině? A hlavně – vyhraje Veroniku i tuhle náročnou bitvu?

Karla řeší nejen případ brutálního napadení Mastného, v němž dojde k několika velkým zvratům a uvalení vazby na Lumíra, ale také první vážné potíže s Vojtou. Jeho chování se najednou změní a důvod je pro Karlu i Máru opravdu šokující. Co zjistí? A jak se k tomu postaví?

Ota a Hedvika jsou opět spolu, začínají si zvykat na společné soužití v jednom bytě. Šťastný Ota se konečně pochlubí i mámě, ovšem její reakce je více než překvapivá. Co u ní nikdo nečeká? Co je na pováženou?

Pomsta na obzoru

Jak si vyřídit účty s tím, kdo vám celý život ničil život? Milena Pumrová se konečně dočká. Stane se to, po čem tak dlouho toužila… Konečně dojde i na Mastného a jí se splní sen. Co by ale určitě měla vědět policie?