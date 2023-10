Seriál Ulice: Vilminy tajné poklady, policejní zásah i urputná exmanželka

V Ulici dojde tento týden hned k několika vyhroceným situacím. Třeba na gymnáziu se Ota pustí do Soni takovým způsobem, že to bude vypadat na otevřené vyhlášení války. Hodně to zabouří také u Blanky. Hana totiž nenechá Evžena na pokoji, i když ten s ní již nechce mít nic společného. Na černý humor a trapasy dojde u Nyklových, když nečekaně vyplavou na povrch velmi odvážné fotky Vilmy Nyklové zamlada. Co dalšího se stane tento týden v Ulici?

Policejní zásah Souhra náhod občas dokáže pořádně znepříjemnit život. Do smíchu nyní není ani lidem kolem Gábiny, kterým se prostě smůla lepí na paty. Začne to rozbitým centrálním zamykáním auta u jedné Gábininy klientky a snahou Mileny Pumrové udělat dobrý skutek. Její záchranná akce se bohužel obrátí proti ní samotné i všem zainteresovaným ve chvíli, kdy starostlivá Miluše Urbanová nahlásí na policii, že je právě svědkem toho, jak se někdo snaží vloupat do zaparkovaného auta. Pak už to půjde ráz na ráz. Bohužel ani tentokrát se bleskurychlý policejní zásah neobejde bez nepříjemných následků… Co všechno se semele? Kdo a jak to nakonec odnese?

Pokračování 2 / 5 Tajné poklady Každý máme svá malá tajemství, mezi něž patří také hříchy z mládí. Platí to i u Vilmy Nyklové, která kdysi dávno rozhodně nebyla svatá. Lumírovi to samozřejmě nikdy nepřiznala, naopak se snažila, aby se mu jisté důkazy její spontánnosti nikdy nedostaly do rukou. K její velké smůle nyní všechno praskne. Stačí, aby si Lumír popletl krabice a ta nesprávná se jako na potvoru obrátila dnem vzhůru… Jaké unikátní poklady v sobě skrývá? Co Lumír díky tomu odhalí? A jak na to zareaguje?

Pokračování 3 / 5 Urputná exmanželka Opravdu máme vše z minulosti v sobě srovnané tak, jak si myslíme? Evžen udělal už dávno tlustou čáru za vším, co se týká jeho exmanželky. Začal znovu, věřil, že Hanu, která mu hodně ublížila, již nikdy neuvidí. Teď se mu právě ona ale vrátila do života. A jen tak z něj zmizet nehodlá. Má svůj důvod, proč je tak urputná. Zkouší kdeco, jen aby si mohla s Evženem promluvit. Neváhá dokonce ani oslovit jeho současnou partnerku Blanku a požádat ji o pomoc… Jak Blanka zareaguje? Co je pro Evžena už hodně přes čáru? A proč si Blanka začne myslet, že se Evžen dosud nevypořádal s tím, co se v minulosti stalo?

Pokračování 4 / 5 Milošovo selhání Jsou věci, se kterými se muži jen hodně špatně vyrovnávají. Mezi ně patří také selhání v posteli. Pokud jde o chlapy Milošova ražení, je to pro ně přímo tragédie. Miloš si na svém mužství odjakživa zakládal, proto ho pořádně rozhodí, když sex s Evou nedopadne podle jejich představ a Eva ho navíc začne chlácholit, že to nevadí, že se to může stát každému. Miloš to před ní svede na stres, ale pro něj samotného to je jasný důkaz, že to s ním jde rychle z kopce kvůli jeho andropauze. A rozhodne se to urychleně řešit… Jak? V čem vidí svoji záchranu?

Pokračování 5 / 5 Školní láska Platonická zamilovanost studenta do jeho pedagožky není na školách nic neobvyklého. Nikdy by to ale nemělo překročit určité meze dané vztahem student – pedagog. Jenže v případě Magdy a Matěje Dvořáka je právě tohle už docela na hraně. Matěj je do Magdy očividně zakoukaný a snaží se jí to dávat nenápadně najevo. Bohužel pro něj to vědí nejen jeho dvojče Marek či samotná Magda, ale také Magdini blízcí kolegové. Magda se k tomu postaví čelem, jenže city zaslepený Matěj to má prostě jinak, z čehož kouká docela nepříjemný skandál… Kdo všechno a proč řeší Magdu a Matěje? Na jak tenkém ledě se nyní Magda kvůli Matějovi ocitne? Do jaké ožehavé situace se dostane?