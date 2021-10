Seriál Ulice: Vítek řeší šikanu, Jana padá na dno a Kateřina žárlí na Evžena

Jana na horské dráze

Co a kvůli čemu jsme ochotní obětovat? Janin život by se dal v poslední době přirovnat k jízdě na horské dráze. Jen co se oklepe z nejhoršího a má pocit, že by už mohlo být líp, přijde další sešup, kvůli kterému padne hodně rychle znovu na dno. Také tentokrát jí dá život pořádnou lekci, neboť ji postaví před dilema, jež je pro ni v její situaci nečekaně těžké. Musí se totiž rozhodnout, zda naslouchat svému srdci, nebo rozumu.

Jaké milostné pletky rezonují Ulicí? Podívejte se na video: