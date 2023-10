Seriál Ulice: Vojta v šoku, Michal i Vanda se pouští do akce

Vanda se snaží získat zpět Luďka, Martina usmířit s Jirkou. Hynkova manželka Dáša se rozhodne přijmout práci, z čehož plynou změny pro Šimona, které se nelíbí Gábině. Do bitvy vytáhne Radek Mastný, jenž chce získat nazpět neziskovku. Napětí bude panovat i na gymnáziu a možná u Vojty doma. Přečtěte si, co se stane tento týden v Ulici.

Vojtu čeká šok

Co se honí hlavou malým dětem, kterým se rozešli rodiče? Karla a Mára se snažili Vojtu uklidnit, že i když spolu nyní všichni čtyři nebydlí, pro něj se nic nemění. Vojta to navenek bere, přesto stále tajně doufá, že u nich doma bude opět všechno jako dřív. O tom, že táta kamarádí s Monikou, Vojta samozřejmě ví. Ovšem výklad pojmu kamarádění se u něj a Máry přeci jen trochu liší. Proto Vojta zažije pořádný šok, když tátu a Moniku přistihne při něčem, co s kamaráděním nemá nic společného… Při čem Vojta nachytá tátu a Moniku? Jaká bude jeho bezprostřední reakce? A co to způsobí se vztahy v rodině?

Martinina usmiřovací mise

Stačí souhra náhod, aby vzniklo nedorozumění, které se neblaze podepíše na vzájemných vztazích. Jenže jak potom z toho ven? Čekat, až ten druhý vychladne? Martina na to tak trochu spoléhá. Nyní však zjišťuje, že v případě Jirky Hložánka přestřelila mnohem víc, než sama tušila. Z její strany šlo o nevinný žert i pokus dát Jirkovi trochu za vyučenou. Teď se ale ukazuje, že Jirka to tak nevzal, že to, co se stalo, se ho opravdu dotklo. A tak se Martina rozhodne využít první příležitosti, jež se jí naskytne, aby si s Jirkou vše vyříkali a bylo to mezi nimi zase jako dřív. Jak její usmiřovací mise dopadne? A kdo se mezi ni a Jirku nečekaně vloží?

Michal se pouští do akce

Zdvihnout hozenou rukavici chce někdy hodně odvahy. Michal ji sbírá už docela dlouho, protože stále netuší, na čem se Žofkou vlastně je, jak se k ní chovat. Až když ho Bára a pak i Bruno ujistí, že Žofka mu dala jasný signál, aby se o ni snažil, rozhodne se udělat první zásadní krok a pustit se naplno do jejího balení. Má to ale malý háček. Neodhadne ten správný čas ani místo na spuštění akce, od níž si tolik slibuje… Co, kdy a kde Michal udělá? Jak na to zareaguje Žofka? A jaký trapas se stane Ivě s Vítkem a Žofčiným tátou? Co bude Vítkovi najednou podezřelé?

Vanda bojuje o Luďka

Získat nazpět důvěru a lásku zhrzeného člověka je občas boj s větrnými mlýny. V případě Vandy a Luďka to všichni považují za boj předem prohraný. Jenže Vanda se nehodlá vzdát. Luďka stále miluje, je si jistá, že patří k sobě, a tak udělá vše možné i nemožné, aby ho o tom opět přesvědčila. Vrací se z Rakouska a hned i zahajuje svou ofenzivu. Přitom přepadovka Luďka v jeho ordinaci bude opravdu jen zahřívacím kolem v její snaze dobýt nazpět ztracené území… Čeho je Vanda schopná, aby ji Luděk vyslechl? A co je pro ni první vlaštovkou, že by u něj měla přeci jen šanci?

Šimon chůvou

Do jaké míry zapojit dospívající dítě do chodu domácnosti? Názory rodičů i jednotlivých rodin se hodně liší. Neshodnou se na tom ani Gábina s Dášou a Hynkem, kteří se dostali do svízelné situace, a tak nyní potřebují, aby jim Šimon pomáhal s malým Tomem. Podle Gábiny si ale chtějí ze Šimona udělat chůvu, s čímž ona kategoricky nesouhlasí. Jaká je pravda? Co jí k tomu řekne Dáša, kvůli níž se celá tato kauza rozjede, a co Hynek, jenž kvůli tomu opět vidí rudě? A jak to bere samotný Šimon, kterého se to týká nejvíc?