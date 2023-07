Seriál Ulice: Vrací se Eddie. Co ho přitáhlo zpět ze Španělska?

Seriál Ulice má na TV Nova momentálně prázdninovou pauzu ve vysílání. Tvůrci ale už teď odtajňují lákadla nových dílů v pořadí již devatenácté sezóny seriálu. Zejména všechny divačky teď určitě potěší zpráva, že se do Ulice vrátí sympaťák Eddie Rambousek, kterého hraje Jiří Panzner. V seriálu jste ho mohly vídat už od roku 2010 a za tu dobu si prošel různými peripetiemi.

Eddieho minulost Eddie se poprvé ukázal v Ulici jako volnomyšlenkářský vysokoškolák, spolužák Terezy Jordánové, dnes již Kučerové (Patricie Pagáčová) a jejího tehdejšího kluka Vojty Kalicha (Petr Buchta). Eddie na sebe hned strhl pozornost, protože se dostal do křížku s policií. Studiem na vysoké škole proplouval celkem bez problémů, i když jeho poznávacím znamením byl takřka pankáčský vzhled, kouření trávy a bydlení v polorozpadlé nemovitosti připomínají squat. Na první pohled by to do něj nikdo neřekl, ale Eddie rozhodně nebyl žádný hlupák s vyhuleným mozkem. Sečtělý, inteligentní, temperamentní kluk byl tehdy anarchistou z přesvědčení. Neuznával žádné rádoby autority, na věci si dělal vlastní názor, který se nebál říkat nahlas, což ho občas dostávalo do velkých problémů.

První velká láska Eddie sice studoval pedagogickou fakultu, učit ale vlastně nikdy nechtěl. Na živobytí mu stačily peníze, které si vydělal na nejrůznějších brigádách, nejlépe ve skladech. Vyšel jen s málem, byl opravdu nenáročný. To se změnilo ve chvíli, kdy se dal dohromady s průšvihářkou Adrianou (Šárka Krausová), vnučkou Vlastimila Peška (Rudolf Hrušínský), dcerou Evžena Šmýda (Martin Finger). Byl to Eddie, kdo Adrianě pomohl tátu najít a kdo ji dlouho držel nad vodou po mámině náhlém skonu nebo později po jejím pokusu o sebevraždu. Přestože měli před svatbou, nakonec se nevzali kvůli Eddieho prozrazenému románku s kolegyní z realitky.

Eddie a Magda Další velkou láskou Eddieho byla bývalá spolužačka z fakulty Magda Procházková (Veronika Čermák Macková). I když to mezi nimi zpočátku vypadalo hodně slibně a zdálo se, že si jsou souzeni, i tento vztah Eddiemu krachl. Byli v něm totiž tři. Kromě nich i Magdina nemocná máma Zdenka (Yvetta Blanarovičová), která měla u Magdy vždy přednost. Eddie to chápal, věděl, že Zdence trpící Alzheimerovou chorobou již moc času nezbývá, a že si ji chce tudíž Magda užít, dokud to jde. Zároveň Eddie chápal i to, že má Magda o mámu obavy kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Postupem času toho ale na něj bylo už moc. S Magdou se milovali, stáli o sebe, ale než aby si navzájem ubližovali, raději se rozešli.

Nový začátek v zahraničí Pro Eddieho to bylo hodně těžké, a tak s úlevou přijal Matějovu nabídku, aby nastoupil jako markeťák k němu do firmy, byť to znamenalo okamžitě se přestěhovat do Barcelony. Na jaře roku 2020 se tedy Eddie rozloučil a odjel vstříc novým zkušenostem a zážitkům. Sice měl zlomené srdce, přesto byl srovnaný s tím, jak to mezi ním a Magdou dopadlo.