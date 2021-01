Seriál Ulice: Zamilovaná Anča se odhalí před Šimonem, Mára a Tony v průšvihu

Seriál Ulice se po vánoční pauze opět vrací na televizní obrazovky a vás spolu s jeho hrdiny čeká řada zvratů. Jaké překvapení zažije tento týden Magda? Jakou chybu udělají Mára s Tonym? Co bude vyvádět Pumrová? A co dalšího se v Ulici stane?

Překvapení pro Magdu Tento týden započne narozeninovým překvapením, které je opravdu originální a vypoví o citech dárce víc než tisíc slov. Bez nadsázky se dá říct, že dotyčný splní jedno velké přání, díky tomu i on sám bude šťastný. Ovšem nejen to. Také se vykašle na člověka, který na něj dost spoléhá… Jaký dárek Prokop přichystá pro Magdu, i když ta své narozeniny nechce slavit? A jak to ovlivní jejich vztah? Seriál Ulice: Jací rodiče a děti se při natáčení setkali na placu? 9 Seriál Ulice běží na televizních obrazovkách už dlouhých třináct let…

Velká chyba Risk je zisk, ale občas se to zvrtne do pořádného maléru. Mára a Tony už mají leccos za sebou. V mládí se často pohybovali na hraně zákona, vědí, jak to v jistých kruzích chodí. Teď sekají už pár let latinu, za temnou minulostí udělali tlustou čáru. Bohužel již nejsou tak ostražití jako dřív, což se jim nyní docela vymstí. Oba udělají velkou chybu, když začnou důvěřovat člověku, kterého jim doporučí jejich známý. Na jak tenkém ledě se najednou ocitnou? Komu a jak naletí? A jak se pokusí zachránit, co se dá? Seriál Ulice: Kdo prošel největšími změnami a jak se tváře Ulice změnily? 14 Seriál Ulice běží na českých obrazovkách dlouhých třináct let, a tak…

Zamilovaná Anča Co je jen pouhá vstřícnost lektora a snaha naučit talentovanou žačku řemeslu, a co pozvání na rande umně kamuflované jedinečnou příležitostí k nabytí nových dovedností a k dalšímu odhalování tajů focení? Fotograf Šimon Fliegel si podle Evy hledí Anči víc, než je běžné. Anča jí oponuje, jak jen může, ale má to marné. Když se Šimon nečekaně objeví v bistru s nabídkou, která se neodmítá, nakonec kápne božskou a přizná víc, než by chtěla, a to nejen Evě, ale také samotnému Šimonovi… Co na sebe Anča nechtěně prozradí? Co s ní dělá zamilovanost? A do čeho se vrhne kvůli svému lektorovi takřka po hlavě? Seriál Ulice: Která svatba se vyvedla a jaká manželství fungují dodnes? 18 Už na podzim se v seriálu Ulice odehrají hned dvě svatby. Své "Ano"…

Drzá Pumrová Dveřmi ji vyhodí, oknem se vrátí. Milena Pumrová sice pracuje jako servírka v hospodě, svých ambicí ohledně podnikání v módě se však nevzdává. Jakmile zjistí, že by mohla mít v Gábinině salonu svůj prostor, okamžitě přejde do útoku. Zkoprnělé Veronice a Jitce oznámí, že se do salonu vrací, ať se jim to líbí nebo ne. Ovšem nic není takové, jak se na první pohled zdá… Co je pro Veroniku a Jitku jejich poslední nadějí? A o čem nemá velká šéfka Pumrová tušení? Seriál Arabela: Vyměněná Šafránková, alkoholik Dlouhý i tajemství prstenu 49 Dovedete si vůbec představit osmdesátá léta bez seriálu Arabela?…