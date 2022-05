Seriál Ulice: Zklamaný Bedřich, Magda v pokušení i Karly výčitky svědomí

Bedřich a Alice si už prošli nejednou krizí. Přestože se pokaždé zdálo, že to neustojí a rozejdou se, jejich láska je znovu svedla dohromady. Teď je to však trochu jiné. Ani jeden z nich nedokáže udělat kompromis a vyjít tomu druhému vstříc, i když si jsou oba vědomi, v jaké patové situaci se ocitli. Nyní vykročí ze své křižovatky dál. Dojde na vyznání, které spíš zabolí, než potěší, na vyznání, jež je sice příslibem, ale trošku jiným, než by si Bedřich představoval...

Co se stane mezi Magdou a Prokopem?

Magda a Mirek dlouho vypadali jako ideální pár, jenže pak Mirek náhodou zaslechl Magdinu hádku s Prokopem, a rázem bylo po idylce. Mirkovi vše došlo. Odešel od Magdy jen pár týdnů před svatbou, což pro ni byla obrovská rána. Prokop se pak všemožně snažil být jí oporou, omluvit se, odčinit, co nechtěně způsobil. Paradoxně je to právě on, s kým se Magda nyní může normálně bavit, aniž by měla pocit, že musí něco vysvětlovat. A je to právě on, s kým bude mít i velké tajemství, které oba docela překvapí, tajemství, jež je příliš křehké na to, aby o něm věděl ještě někdo třetí.