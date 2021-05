Seriál Ulice: Zvrat mezi Magdou a Prokopem a vyřizování účtů s Ájou

Tento týden bude mít v Ulici hlavní slovo Ája, která se opět vrací ke svým zvykům. Nešťastný Mário najde nečekaného spojence v Radkovi Mastném. Mezi Prokopem a Magdou to opět jiskří a brzy dojde k velkému zvratu. Co dalšího se tento týden stane?

Vyřizování účtů Stačí jen nepatrná zmínka od někoho, koho považuje za svého úhlavního nepřítele, a rázem se mu začne mozaika skládat dohromady. Přesně takovou službu udělá Radek Mastný nešťastnému Máriovi, který se v tom už několik dní znovu pořádně plácá kvůli Áje. Jako by se v Mastném najednou hnulo svědomí. Máriovi prozradí něco, co spustí překvapivou řetězovou reakci, něco, díky čemu by si mohli oba dva vyřídit s prolhanou manipulátorkou Ájou konečně své účty… Na co Mastný upozorní Mária, aniž by tušil, na jak citlivou strunu zabrnká? Co všechno odstartují zdánlivě nevinná informace a jedno přistižení?

Tony se bojí Od chvíle, kdy se v Coolně objevila kriminálka, má Tony nervy na pochodu. Vzhledem ke své minulosti se obává, že se na něj sveze průšvih, který by mu mohl pořádně zavařit, i když s ním vlastně nemá téměř nic společného. Aby k tomu nedošlo, začíná dělat opatření, jež jsou pro všechny jasným signálem, co je pro něj nyní nejdůležitější.

Dopis na rozloučenou Amálie se stále úplně nevyrovnala s náhlým skonem svého exmanžela. Až nyní si naplno uvědomí, že to, co se mezi nimi kdysi stalo, jen vytěsnila, ale vyřešené to v sobě zdaleka nemá. K tomu přispěje i dopis takřka ze záhrobí, jenž s ní hodně zamává a o kterém by se její současný manžel Vlastimil Pešek rozhodně neměl dozvědět. Co se Amálie dočte v dopise na rozloučenou? A jaké to má následky?

Velký zvrat Mezi Magdou a Prokopem to opět docela jiskří. Prokop se snaží posunout jejich vztah zase o krůček dál, jenže souhrou náhod se oba dozvědí něco, co je raní na hodně citlivém místě a co způsobí další velký zvrat nejen mezi nimi, ale také u Ireny Landové.