Co nevíte o seriálu Vlak dětství a naděje: Skončil v trezoru a Růžičková málem netočila

Straníkům seriál vadil

Po letech natáčení režisér Karel Kachyňa řekl herci Stanislavu Zindulkovi, který ztvárnil jednu z hlavních rolí: „Je to krásné a ty seš v tom výbornej, ale bohužel to neuvidíš, protože to zakázali.“ Přestože šlo o protiválečný seriál zasazený do let 1937–1945, skončil uzamčený v trezoru. A na vině byla prý hlavně postava Josefa Pumplměho (Stanislav Zindulka), bývalého legionáře a masarykovce. Děj navíc nijak nezdůrazňoval komunistický odboj a výhrady straníků mohly být i k zobrazení osvobození Brna. Režisér však trval na své verzi a odmítal cokoliv upravit. Souhra těchto věcí pravděpodobně zavinila, že se seriál dostal na obrazovky Československé televize až na jaře 1989, a to ještě v podvečerním čase.

Podívejte se na život herečky Heleny Růžičkové ve videu:

Zdroj videa: CNC

Pumplměho měl hrát někdo jiný

Do role pošťáka Josefa Pumplměho byl původně obsazený Petr Nárožný. Když ale režisér Karel Kachyňa slyšel rozhlasovou adaptaci od autorky Věry Sládkové, ve které hrál právě Stanislav Zindulka v této roli, měl hned jasno. Rozhodující hlas měla nakonec Helena Růžičková, která režiséra přesvědčila o tom, že Zindulka bude lepší volbou.

Zdržení kvůli Růžičkové

Seriál ohrožovala nejen politická cenzura. Natáčení komplikovala i herečka Helena Růžičková, která si v seriálu zahrála bývalou lázeňskou kuchařku I. třídy Annu Urbanovou. Neuměla totiž odpočívat a kvůli vyčerpání nebyla zdravotně zrovna v kondici. V průběhu natáčení režisér Kachyňa dokonce domluvil kamerové zkoušky s herečkou Mílou Myslíkovou, která ji měla nahradit. K tomu nakonec nedošlo, protože se nakonec Růžičková plně soustředila jen na tento projekt a všechno ostatní šlo stranou. I tak se ale kvůli jejím zdravotním komplikacím pozdrželo natáčení o půl roku.

Jedna postava, různé herečky

V prvních dílech hrála malou Věrku Žaneta Fuchsová, známá také ze série Lucie, postrach ulice nebo Chobotnice z II. patra. Její příběh přitom odvyprávěla Jarmila Švehlová, česká herečka, která se proslavila jako princezna Babetka v pohádce Co takhle svatba, princi. Až v pozdějších dílech dospívající Věru ztvárnila Tereza Brodská.

Platonická láska k režisérovi

Jak už bylo řečeno, dospívající Věrku ztvárnila teprve sedmnáctiletá Tereza Brodská, která na natáčení i po letech vzpomíná s láskou. A to doslova! „Spolupráce s Karlem Kachyňou byla naprosto výjimečná a ten rok, co jsem s ním mohla strávit, to bylo něco úžasného,“ prozradila herečka v rozhovoru pro Extra.cz. „Takovou školou u pana režiséra Kachyni by si měl projít každý. Vyžadoval velkou profesionalitu a disciplínu. Ale stejně tak byl přísný i sám k sobě,“ svěřila se a dodala: „Musím říct i takové tajemství, že jsem ho tenkrát platonicky milovala.“

Kde se natáčelo

Jak i děj seriálu se odehrával na různých místech, tak i natáčení proběhlo na několika lokacích. Atmosféru pohraničního městečka režisér zachytil v Lokti nad Ohří. Dále se natáčelo v Karlových Varech a jeho okolí (například můstek přes řeku a restaurace v Březové). V pozdějších dílech jsou i lokace v Brně (vrch Petrov s katedrálou sv. Petra a Pavla), v moravských sklípcích na Hodonínsku a v Praze (nákladové nádraží Žižkov, Dejvické nádraží). Závěrečné scény pak byly natočeny na Vyšehradě ve Vratislavově ulici.

Úvodní foto: Se svolením csfd.cz, extra.cz / Miloslav Mirvald