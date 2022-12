Seriál Wednesday válcuje sledovanost: Co byste měla vědět, než se do něj zamilujete?

Když se řekne Addamsova rodina, většina z nás si jistě vybaví dvoudílný trhák z 90. let, kdy si potrhlá gotická rodinka s nadpřirozenými schopnostmi získala srdce milionů diváků. Manželský pár Morticia a Gomez, jejich dvě děti Wednesday a Pugsley, strýček Fester, čarodějná babička, komorník Lurch a pobíhající ruka zvaná Věc však mají delší historii. Rodinka se proslavila coby komiks na stránkách magazínu The New Yorker, v roce 1964 se pak postavičky dočkaly živé podoby v televizním seriálu. V 90. letech minulého století se pak dočkaly masové obliby a v roce 2019 také animovaného zpracování pro děti.

Kdo je Wednesday?

Wednesday Addams se v první filmové adaptaci objevuje jako šestiletá holčička, v podání Christiny Ricci je jí o pár let víc, v novém seriálu je pak pasovaná do role excentrické teenagerky. Ve všech svých podobách si ale zachovává stejný vzhled – černé šaty, bílý límeček, havraní copánky a chladný výraz bez úsměvu. V minulosti chovala pavouky jako domácí mazlíčky a hrála si s bezhlavou panenkou, nyní byl jejím domácím mazlíčkem škorpion na vodítku, kterého vystřídala Věc. Je známá tím, že si libuje ve věcech, které by ostatní děti děsily, nebojí se smrti a má ráda narozeniny, protože jí připomínají, že je „o rok blíže chladnému objetí smrti“. Wednesday se málokdy usměje, v novém seriálu ale nečekaně předvede své specifické taneční vlohy. Ačkoliv copaté stvoření vybočuje z řad svých vrstevníků, nezdá se, že by ji to trápilo. Wednesday Addams je zkrátka ve svém temně černobílém světě spokojená.