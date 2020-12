SeriálUlice: Zamilovaná Anča, Lumírova nápadnice i herecká láska. Co bude v nových dílech?

Seriál Ulice pro letošní rok skončil a jeho představitelé se chystají na poklidné Vánoce. Po novém roce se ale všechny oblíbené postavy na obrazovku vrátí a budou řešit nová dramata i vtipné a romantické situace. Co se v Ulici bude dít po novém roce?

Výlet do skal Magdu čeká velký přelom hned po vánoční pauze. Od svého kolegy Prokopa, se kterým zvláštním způsobem flirtují, dostane krásný a nečekaný dárek k narozeninám. Bude to výlet do skal v Českém ráji, který bude velmi romantický. Co se ve skalním městečku mezi Magdou a Prokopem odehraje? Budou konečně spolu, nebo jim to není souzeno?

Romantika středního věku Ještě před Vánoci do Ulice zavítaly dvě nové postavy, a to fotograf Šimon Fliegl a herec Saša Bek. Světoběžník Šimon zamotá hlavu Anče, a to tak moc, že občas nebude vědět, co vlastně dělá. Tato romance středního věku přinese na obrazovky mnoho romantických, vtipných i dramatických okamžiků. Jak jejich vztah nakonec dopadne?

Herecká láska Saša Bek je také nová postava v Ulici. Jde o známého herce, který zase poplete hlavu mladé Janě. Oba se znají ze seriálu, který spolu natáčejí, ale protože je Saša ženatý a hraje to na dvě strany, tak se snaží vztah tajit. Jana si bude muset velmi dobře rozmyslet, jestli jí tento vztah za to stojí a zda bude nakonec Saša schopný se rozvést.

Bářino tajemství Bára se snaží vyléčit z traumatu, které má po znásilnění Marešem. Soud ještě stále probíhá, ale Franta o tom vůbec nic netuší. Bára s Frantou se ale mají rádi a myslí na sebe, ale dokud Bára nenajde odvahu, aby Frantovi prozradila, co se stalo, tak ke sblížení jen tak nedojde. Dají se tedy nakonec dohromady?

Dan a Alice Zvláštní směr nabírá vztah Dana a Alice, kteří si telefonují přes erotickou linku. Dan je zvláštní, ale není v jádru zlý. Alice ho má ráda jako mladšího bratra a chce mu být na blízku. Uvědomuje si, že způsobu komunikace, kterou Dan volí, není správný, ale zároveň neví, jak to jinak řeší. Toto telefonování se jim ale brzy trochu vymkne z rukou. Dozví se Bedřich, co se děje? Prozradí Miloš tajemství?

Lumír a nová láska Lumír se pomalu začíná vzpamatovávat ze smrti milované ženy Světlany, a už má dokonce nápadnici. Zuby si na něj brousí známá postava z Ulice, kterou již brzy odhalíte. Lumírově matce a blízkých ale připadá, že ideální partnerkou čerstvého vdovce by byla Ingrid. Jak to celé dopadne? Bude Lumír s Ingrid, nebo neodolá svodům druhé nápadnice?

Amálky strach Amálka se konečně dostala ze svých zranění, už konečně nemá zlomenou ruku ani nohu. Zůstala ale poznamenaná její psychika, jak už se u starých lidí po takovýchto zraněních stává. Bojí se vycházet ven a tak ji Vlastimil Pešek s přáteli musí pomoct. Jak to dopadne? Co nakonec Amálku rozhýbe? Jaká zpráva ji překvapí?