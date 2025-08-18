Konec léta je ideální dobou pro pravidelnou kontrolu a údržbu plynového kotle. Servisní technici mají stále dostatek volných termínů, takže údržbu lze pohodlně stihnout ještě před začátkem topné sezóny. Pokud zvažujete, že byste se letos bez pravidelné kontroly obešli, mějte na paměti, že právě ona zajišťuje bezpečný provoz kotle, prodlužuje jeho životnost a zároveň pomáhá snížit náklady na vytápění.
Proč servis kotle neodkládat
Kontroly plynových kotlů sice nejsou zákonně povinné, legislativa ale vyžaduje, aby uživatel provozoval spotřebič bezpečně. Chcete-li dodržovat doporučení výrobce, obvykle to znamená servisní prohlídku jedenkrát ročně. Přesto mnoho domácností odkládá údržbu až na začátek topné sezóny, což je ale bohužel doba, kdy jsou technici nejvíce vytížení. „Ideálním obdobím pro servis plynového kotle je jaro hned po skončení topné sezóny. Kapacity servisních techniků jsou ještě volné i přes léto, ale s příchodem podzimu zaznamenáváme výrazný nárůst poptávek, takže za měsíc už bude prakticky nemožné technika zastihnout,“ upozorňuje Michal Řezanina ze společnosti Thermona. Zatímco během léta jim denně kvůli servisu, opravě nebo uvedení kotle do provozu volá 10 až 15 lidí, od září do prosinec se jejich počet vyšplhá na 70 až 100.
Vyčištění kotle = nižší náklady na energii
I moderní plynové kotle, které jsou obecně bezúdržbová zařízení, potřebují pravidelný servis. Zanesená spalovací komora a výměník snižují účinnost kotle, čímž mohou ovlivnit jeho životnost. Vyčištěný kotel pracuje s vyšší účinností a spotřeba paliva je pak nižší až o 15–17 %. Pokud se v minulosti tvořily nečistoty, doporučují plynaři instalaci filtru za připojovací šroubení spotřebiče. Ten zachytí mechanické nečistoty z rozvodů plynu a technik pak při prohlídce rozvody vyčistí profouknutím.
Co můžete udělat sami:
-
Zkontrolujte tlak vody v systému
-
Podívejte se na manometr kotle – ideální tlak bývá většinou mezi 1–2 bary.
-
Pokud je tlak nižší, můžete dopustit vodu přes ventil podle návodu od výrobce.
-
Prohlédněte kotel vizuálně
-
Zkontrolujte, zda není vidět únik vody nebo netěsnosti.
-
Ujistěte se, že je kotel čistý a nic nebrání odtahu spalin.
-
Zkontrolujte prostor kolem kotle
-
Kotel by měl mít volný přístup a být bez hořlavých předmětů v okolí.
-
Ověřte, že odtah spalin není blokován.
-
Zkontrolujte funkci termostatů a ventilů
-
Zapněte topení a ověřte, že se radiátory rovnoměrně zahřívají.
-
Zkontrolujte, zda všechny ventily fungují plynule.
-
Sledujte neobvyklé zvuky nebo zápachy
Co zahrnuje kompletní servis plynového kotle
Servisní prohlídka plynového kotle zahrnuje několik kroků:
-
Kompletní vyčištění spalovací komory a výměníku kotle.
-
Kontrola tlaku vzduchu v expanzní nádobě a tlaku vody v otopné soustavě.
-
Kontrola těsnosti vodního a plynového okruhu s pomocí detektoru úniku plynu.
-
Nahlédnutí do registru poruch v autodiagnostice kotle a kontrola případných anomálií.
-
Kontrola správného odtahu spalin a přívodu vzduchu k hořáku.
-
Seřízení spalování kotle – při potřebě technik kotel optimalizuje pomocí analyzátoru spalin.
-
Vystavení protokolu o provedené prohlídce.
Plynové kotle patří mezi vyhrazená plynová zařízení, proto je servis nutno svěřit odborníkovi. Existují ale i situace, kdy si uživatel poradí sám, například doplnění tlaku ve vodním systému podle návodu výrobce.