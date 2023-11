Šest pravdivých důvodů, proč má jeho nová partnerka vše, po čem jste vždy toužila

Roky jste toužila po tom, aby s vámi cestoval, nechal si narůst vousy a víc o sebe dbal? S vámi to nešlo, ale s novou partnerkou je jako vyměněný? Jak je to možné?

Je prostě „zfetovaný“ Úzkostlivě dbá na osobní hygienu, dokonce voní, chodí pravidelně k holiči a do posilovny, jezdí s ní na velké nákupy, a dokonce jste od dětí zaslechla, že občas uvaří! Také se k vám doneslo, že jí koupil psa, i když vám vždy říkal, že je nesnáší! Zatlačte slzy, velmi pravděpodobně je aktuálně „zfetovaný“ hormonálním koktejlem, který mu koluje v žilách. Jenže každá droga časem pozbývá účinnosti... Existují však i jiné, méně povrchní důvody, proč se najednou chová tak, že oné ženě jednoduše závidíte. Existují různé druhy nevěry? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 6 Poučil se, má už víc zkušeností Je to trochu nespravedlivé, ale každá jeho další partnerka bude profitovat z vašeho vztahu. Zvláště pokud jste spolu strávili deset či dvacet let, jste do určité míry jeho životní učitelkou. I díky vám více rozumí ženské duši a potřebám! A nyní mu nový vztah navíc poskytl možnost životního a osobnostního restartu; chce se jednoduše blýsknout, být dokonalý, a přirozeně k tomu tedy použije všechny své vědomosti a zkušenosti. Dokážete odpustit nevěru? Pět méně častých důvodů, proč ženy mužům trpí jejích aférky

Pokračování 3 / 6 Pracuje na sobě, šel do sebe Předchozí vztahy ho naučily nejen více rozumět ženám, ale také více rozumět sobě, neboť každý partner nám určitým způsobem zrcadlí naše dobré i špatné vlastnosti a „vytahuje“ z nás nejen to dobré, ale i to špatné. Pokud si byl svého stínu při rozchodu vědom, mohl na sobě začít pracovat a snažit se obrousit vlastní hrany. Například nebýt tak prudký, nebo naopak pasivní, pohodlný a podobně.

Pokračování 4 / 6 Chce dokázat světu i sobě, že je lepší Jestliže manželství s vámi trávil v ušmudlané teplákovce na kanapi, ale nyní ho vídáte ve vkusném sportovním oblečení běhat s jejím psem, možná chce takto světu i sobě dokázat, že není žádný líný koblih v andropauze, za nějž jste jej považovala. V tomto případě mu můžete držet palce, ať mu jeho odhodlání vydrží, neboť žádná změna, která nevychází zevnitř, z vnitřní motivace daného člověka, nebývá trvalá.

Pokračování 5 / 6 Prostě se k němu víc hodí Není sice úplně příjemné si to přiznat, ale třeba se ti dva k sobě prostě hodí lépe. Možná má nová partnerka podobné hodnoty, priority a zájmy jako on a ti dva si více rozumějí. Vzniká tak mezi nimi méně třecích ploch a mají podobné zájmy. To vše ho může ovlivnit natolik, že je schopen udělat v novém vztahu více kompromisů a změn, a to jak ve svém chování, tak třeba v image. V takovém případě si rozhodně nic nevyčítejte, i vy můžete potkat někoho, kdo se k vám bude hodit lépe než předchozí partner.

Pokračování 6 / 6 Nemají spolu děti, mají tedy čas Někdy bývá důvod k jeho záviděníhodné změně jednodušší, než by vás vůbec napadlo. Máte-li děti ve své péči a ona své nechala bývalému, případně jsou-li již dospělé, anebo děti dokonce vůbec nemá, mají ti dva čas a prostor žít jako zamlada – svobodně a bez závazků. Mohou společně naplnit své sny a plány, mají na to čas a mnohdy i peníze, které zamlada neměli. Je to sice nespravedlivé, ale nic s tím nenaděláte. Lepší je zaměřit se na své štěstí než závidět to cizí.