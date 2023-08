Šest signálů, že vás posedl ďábel: Ztráta sebekontroly, cizí jazyk i nadlidská síla

Nemůžete se kontrolovat

Máte pocit, že přestáváte ovládat svoje tělo. Jako by se z vás stávala loutka, kterou řídí někdo jiný. Říkáte věci, jež říkat nechcete, v hlavě se vám rojí divné myšlenky, které jsou vám naprosto cizí. Většinou jsou negativní, špatné a násilné. Můžete dokonce z ničeho nic oněmět, přitom toho máte tolik na srdci. Něco vám ale brání promluvit. Ztráta sebekontroly se stupňuje a vy začnete dělat činy, které dělat nechcete. Něco vás nutí dělat protizákonné věci a násilné činy. To je často provázené výpadky paměti, kdy ani nevíte, jak jste se na místo činu dostala a co jste udělala. Také se objevují sebevražedné sklony, protože démon chce fyzickou osobu nejdřív vlastnit, trýznit a pak zničit.

