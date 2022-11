Šetřete za energie při sexu: Tyto polohy vás zahřejí tak, že nebude třeba topit

Jaké věci by ženy nejraději vyměnily za milování? Podívejte se na video:

Pokud je vám doma zima tak velká, že už ani obyčejná peřina nestačí, připravte si romantické chvilky a dopřejte si společnou horkou koupel s pěnou nebo solí do koupele. Když atmosféru doladíte vonnými svíčkami, příjemnou hudbou a sklenkou oblíbeného nápoje, určitě vám chladno nebude. Navíc při společném koupání ušetříte i spotřebu vody. Jen dávejte pozor, ať při vodních radovánkách nikoho nevytopíte.

Hřejivá masáž při svíčkách

Někomu představa odhalených ramenou, zad a hýždí ve studené domácnosti nemusí být moc příjemná. Když je to ale jen do doby, než vás zahřejí šikovné ruce vašeho partnera, zní to už mnohem snesitelněji. Na pomoc si váš protějšek může vzít teplé masážní oleje s příjemnou vůní nebo může doplnit klasickou masáž lávovými kameny. Postačí i hřejivé masážní krémy. Tak jako tak odhalené pokožky později nebudete litovat. Partnerovi masáž nezapomeňte oplatit. Díky tomu si dopřejete hřejivou předehru pro vášnivé milování.