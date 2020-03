Sex a láska v době koronaviru: Pornhub zdarma v Itálii i žádné děti ze zkumavky

Koronavirus šířící se celým světem ovlivňuje všechny aspekty našeho života. Týká se to i partnerských vztahů a sexu, i když vám to na první pohled přijde nepravděpodobné. Na co má vliv COVID-19 a jak na to reagují lidé a jednotlivé státy?

Itálie má porno server zdarma Server Pornhub, na jehož stránkách najdete obsah s porno a erotickou tématikou, se rozhodl pomoci Italům v jejich karanténě a pokusil se zkrátit jim dlouhé čekání. Už před několika dny proto nabídl italským občanům možnost využití prémiového obsahu stránek zcela zdarma. Italové mohou tuto nabídku čerpat až do konce měsíce. V počtu přístupů na Pornhub je podle statistik Itálie sedmá na světě, proto se server k tomuto kroku rozhodl. Není to však poprvé, co se Pornhub angažuje v pomoci druhým. Již v minulosti zavedl u svých videí titulky pro neslyšící nebo se zapojil do čištění pláží od odpadu.

Holandsko zavírá sexshopy Holandsko není známo jen coffee shopy, kde můžete legálně koupit marihuanu, ale také uličkami lásky v amsterdamské čtvrti De Wallen, kde dívky z celého světa nabízejí sexuální služby. A právě podniky, které „obchodují se sexem", jako jsou vykřičené domy a sexshopy, se nizozemská vláda rozhodla prozatím uzavřít. Koronavirus sice není pohlavně přenosnou chorobou, jde o kapénkovou infekci, nicméně zákazníci se mohou nakazit například kašlem nebo polibky.

Vztahy na dálku procházejí těžkou zkouškou Řada párů fungujících ve vztahu na dálku nyní trpí dlouhodobým odloučením. Státy zavírají hranice, ruší se lety a mnozí z nich tak musí zůstat bez svého partnera na dobu neurčitou, pokud tedy zrovna v době restrikcí nebyli spolu. Své o tom ví také zpěvačka Jitka Martiriggiano-Giudi, která se svým italským manželem žije střídavě v Čechách a v jižní Itálii. Doteď spolu byli v Praze, pracovní povinnosti ale jejího manžela odvolaly do Itálie. „Chtěli jsme zůstat spolu, a tak jsme se museli rozhodovat, kterou rodinu opustit, jestli moji českou, nebo manželovu italskou. Já mám nemocnou babičku, která je závislá na něčí péči, takže odjet nemůžu. Manžel nakonec odcestuje sám, ale vůbec nevíme, kdy se znovu uvidíme a jak to bude do budoucna, jestli za ním budu moct přiletět nebo on za mnou," říká Jitka. „Momentální situace je tak nepředvídatelná, jen doufáme, že budeme moct být brzy znovu spolu. Je to určitě těžké období pro všechny, ale my to nějak zvládneme. Láska hory přednáší. Nejvíce myslím v tuto chvíli na lidi, kteří se potýkají s nějakou další zákeřnou nemocí a jsou nejvíce zranitelní, těm posílám touto cestou spoustu sil a také bych chtěla vzdát můj respekt všem zdravotníkům a lékařům, kteří jsou ti největší hrdinové," dodává.

Co to je koronavirus porno? Napadlo by vás, že existuje velké množství lidí, které vzrušuje podívaná na sex v maskách? V posledních dnech stoupl zájem o tento druh videí, na což zareagovaly erotické portály tím, že se na jejich stránkách objevil nový druh porna s tématikou koronaviru. Nutné je ale dodat, že většina videí obsahuje jako bonus i instruktážní videa, jak správně nosit masku, která vás před koronavirem ochrání. Více informací najdete ZDE.