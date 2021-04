Sex a sport nemusí být kamarádi: Jaké cvičení může ohrozit váš milostný život?

HIIT trénink může potrhat vaziva v pánvi

HIIT neboli vysoce intenzivní intervalový trénink je mezi ženami oblíbený jako skvělý spalovač tuků, při němž navíc tvarují sexy postavu. Vedle intenzivního cvičení nohou nebo rukou je náročný i na bříško, běžně obsahuje cviky jako angličáky, planky nebo kliky. Toto cvičení tak představuje opět velký nápor na pánevní dno. Žena, aniž by si to uvědomila, může při intenzivním cvičení snadno přesáhnout limit výdrže svých vazivových pruhů v pánvi. To způsobí potrhání a zaviní opět prolaps dělohy nebo krvácení. Tlak uvnitř dělohy při posilování je silný a některé ženy mají slabé tkáně, které během cvičení mohou popraskat. Krvácení se sice v klidovém režimu často samo zastaví, ale pro tělo a ženskou sexualitu to rozhodně dobré není.

Co s tím?

Pokud žena těmito problémy trpí nebo je k nim náchylná, může si zacvičit ve zmírněné formě s nižší intenzitou. Běhací a skákací prvky je dobré vyměnit za svižnou chůzi, je potřeba nezapojovat pomůcky jako kettlebell nebo činky, ale naopak cvičit jen s vlastní váhou. Planky lze vyměnit za cviky na posílení pánevního dna, které jsou pro ženu ostatně vhodné kdykoliv. HIIT cvičení je ostatně možné vyměnit za jógu či pilates, které se zaměřují na oblast core a výborně zpevní tělo.