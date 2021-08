Sex a trápení: 9 nejčastějších příčin bolesti při pohlavním styku

Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti při pohlavním styku či po něm? Je nutné je vždy konzultovat s lékařem, nebo přejdou samy?

Bolest při sexu neházejte za hlavu

Podle studie, která proběhla na univerzitě v Michiganu, prošlo až pětadvacet procent žen ve svém životě obdobím, kdy byl pro ně pohlavní styk nepříjemný až bolestivý. Kupodivu jen polovina dotazovaných žen vyhledala odbornou pomoc. Jak se k problému stavěla zbývající polovina, studie neříká. Lze se jen domnívat, že se některé dámy zkrátka styděly problém řešit a sexu se vyhýbaly, některé si možná myslely, že jde o zcela normální situaci a musí zkrátka „vydržet“.

Jenže každá bolest má svůj důvod, každá je varovným signálem, že v těle není něco v pořádku. Bolest při intimním styku, odborně nazývaná také dyspareunie, může mít samozřejmě mnoho příčin – od nezávažných až po velmi závažné. Vždy je však na místě alespoň konzultace problému s odborníkem. Proč se okrádat o hezké chvilky, proč se jim programově vyhýbat a v dlouhodobém horizontu tak možná i riskovat stabilitu partnerského vztahu? Jaké jsou nejčastější příčiny bolestivého styku?

10 nejčastějších důvodů bolesti při styku

1. Strach

Strach z bolesti a psychický blok jsou asi nejčastějšími důvody, proč je intimní styk vnímán po stránce fyzického prožitku negativně. Strach může mít mnoho důvodů; první sex po náročném porodu, strach z otěhotnění, partnerské problémy, fyzické vyčerpání nebo dřívější sexuální zneužívání. Prostě naše mysl může ovlivnit i tělo.

2. Infekce

Další velmi častou příčinou nepříjemných pocitů bývá kvasinková infekce (ale i jiné typy infekcí). Někdy se v těchto případech nemusí nepříjemné pocity vyskytnout, použije-li muž kondom! Bolest a pálení však nemile překvapí při (nebo po) styku bez kondomu, kdy je podrážděná sliznice v kontaktu s ejakulátem.

3. Suchost

Velmi častým důvodem je nedostatečné zvlhčení poševní sliznice. To může mít několik příčin: nedostatečné vzrušení při sexu nebo třeba narušení hormonální hladiny, které vede k snížené tvorbě poševního sekretu. V menopauze je toto velmi častým problémem, řešením je použití lubrikantu.

4. Porod

Někdy se bolesti objeví po porodu, viníkem bývají nedostatečně zhojená poporodní poranění uvnitř pochvy, čerstvé a stále citlivé jizvy, které potřebují něhu a dostatek času, aby si „zvykly“. Pokud je to váš případ, dejte tělu čas se uzdravit a můžete se prozatím s partnerem mazlit či věnovat pettingu.

5. Podráždění

Nepříjemné vjemy může vyvolat i chemické podráždění. Nejčastějšími viníky jsou v tomto případě lubrikované či aromatizované kondomy, nejrůznější antikoncepční (nebo lubrikační) gely, pěny a krémy.

6. Alergie

Vzácně může být žena alergická na partnerovo sperma. Histaminová alergie se projevuje pálením a svěděním v oblasti rodidel po nechráněném sexu, může dojít i k vyrážkám a puchýřkům. Další možností je porucha buněčné imunity, kdy si žena vytváří protilátky proti spermiím partnera, což může znemožňovat oplodnění.

7. Velká výbava

Nelibé pocity někdy způsobí i velmi vášnivý akt, příliš hluboké pronikání nebo „XXL výbava“ daného muže. Na sliznici pochvy pak mohou vznikat drobné bolestivé trhlinky, pohmožděniny, navíc násobené nepříjemným tlakem na vaječníky.

8. Poloha

V některých situacích mají nepříjemné pocity až bolest naprosto jednoznačného viníka; polohu, která vám zkrátka anatomicky z nějakého důvodu nesedne. Například některé ženy mají obrácenou dělohu: Je to přirozený fyziologický jev, který postihuje asi 20 % všech žen. Běžně je děloha předkloněna dopředu směrem k přední stěně břišní, při obrácené děloze je zakloněna dozadu směrem k pánvi. O této poloze ani nemusíte vědět, někdy ale může být příčinou bolesti zad či bolesti při sexuálním styku.

9. Cysta

K vážnějším příčinám bolesti při styku (nebo po něm) patří zejména cysty na vaječníku, myomy a endometrióza. Avšak i tyto komplikace mají řešení! Proto vyhledejte lékaře!

10. Rakovina děložního čípku

O tom, že žádná bolest by se neměla podceňovat, svědčí i to, že může být příznakem rakoviny děložního čípku. Ta v pokročilejším stádiu může blokovat některé nervy v pánvi, což má za následek bolest při styku. Jestliže vás sex nikdy předtím nepříjemně nebolel, a najednou máte pocit nepohodlí, případně máte problém se dostatečně zvlhčit, aby to šlo hladce, svěřte se svému gynekologovi.

Bolest při styku v žádném případě neignorujte, nesnažte se opakovaně zatnout zuby a nějak to zkrátka přežít. V případě, že nešlo o ojedinělý exces a situace se opakuje, rozhodně navštivte svého gynekologa. Příčina může být naprosto banální a snadno řešitelná. Proč však vzdychat bolestí, když můžete vzdychat slastí?

Partner by měl samozřejmě o vašich problémech vědět, otevřete mu tak úžasný prostor k tomu dokázat svou ohleduplnost a ochotu vás podpořit a pomoci v jakékoliv situaci. Ostatně v případě některých infekcí je nutné, aby se léčili oba partneři.