Sex bez závazků: S čím musíte počítat, než si dopřejete neomezené zážitky?

Letní období vyvolává v mnohých z nás touhu nejen po lásce, ale i po milostných hrátkách. Pokud zrovna nemáte stálého partnera, můžete zvážit možnost sexu bez závazků. Je však důležité vědět, co vás od vašeho milence může čekat. Jste na takovou situaci připravená?

Nechce něžnosti Aby nedošlo k omylu, sex s ním může být úžasný, a to včetně dlouhé a vášnivé předehry. Otázkou je, co přijde pak. My ženy máme tendenci se k muži, se kterým jsme právě prožily uspokojivé milování, poté přitulit, toužíme po jeho objetí a polibcích i po pohlazení. Právě toho se ale často od milence, se kterým se vídáte pouze za účelem sexu, nedočkáte. Tato gesta jsou pro něj totiž projevy lásky, a o tu mezi vámi přece nejde!

Nezůstává přes noc Další věcí, kterou si my ženy v posteli užíváme, je usnout v náručí partnera, se kterým jsme se právě pomilovaly. I tady ale můžete narazit, protože v jeho očích strávit u vás noc znamená závazek, po kterém on netouží. Pokud by snad náhodou přece jen zůstal, bude to pravděpodobně především proto, že si chce užít ranní sex. Nemyslete si ani, že situaci obejdete tím, že půjdete spát k němu. Někteří muži nemají problém vám dát najevo, že u nich přes noc nejste vítaná. Pravděpodobně to udělají zaobaleně, například vám nabídnou, že vám objednají taxi, které samozřejmě i zaplatí. Ani to ale nezabrání tomu, abyste se v tu chvíli necítila jako žena lehčích mravů. Pokud tedy chcete předejít takové situaci, počítejte s tím, že sex bude bez noclehu, nebo spolu travte čas u vás, abyste se do podobné situace nedostala.

Drží si odstup I když si uvědomujete, že z vašeho sexu bez závazků žádný vážný vztah nekouká, je normální, že občas zatoužíte po běžném večeru, který bude vypadat jako rande. Ráda byste s ním zašla třeba na večeři, do kina nebo prostě jen na drink, jenže on couvá. Nevoní mu ani večeře a film u vás doma a přistoupí tak akorát na to, že si spolu vypijete trochu vína, než „dojde na věc". Není to nic neobvyklého, má prostě jen strach, že ho tímto chcete natlačit do vztahu, po kterém on netouží. Nechte proto věci na něm a uvidíte, že se víc uvolní.

Nejste jediná Být pro muže tou jedinou, i když jde jen o sex, je pro mnoho žen imponující a lákavé. Pravdou ale je, že najdete-li si partnera pouze na sex, který nechce závazky, dost pravděpodobně jediná nebudete a on si zřejmě užívá ještě s dalšími milenkami. Buďte proto na tuto možnost připravená, aby vás nezaskočila, až ho někde potkáte s jinou ženou. Jste-li žárlivá, promyslete si, zda je sex bez závazků pro vás tou správnou volbou.