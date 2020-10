Sex dvakrát týdně může zahnat chřipku aneb proč sex na podzim potřebujeme

Vyrýsujete postavu

Jelikož se nám zase na nějaký čas uzavřela fitness centra a místa, kam si můžete chodit zacvičit a udržet si své tělo v kondici, je na čase nahlížet na sex jako na prostředek ke spalování kalorií. Při jednom půlhodinovém milování totiž spálíte totéž, co při patnácti minutovém svižném joggingu, tedy přibližně dvě stě kalorií. A to už stojí za to nevylézt celý víkend z postele, co myslíte?