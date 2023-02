Sex koučka radí: Prozraďte partnerovi těchto 5 pravidel a anální sex si užijete

Strach z bolesti, nehygienický akt, možnost zavlečení nemoci. Tyto a další obavy sdílí spousta žen, které se kvůli tomu análnímu sexu brání. To je však škoda, protože jde o jeden ze způsobů, jak zpestřit svůj sexuální život. Tuto praktiku si můžete užít vy i váš partner, měli byste se ale přitom držet několika zásad. Informujte o nich i partnera!

Komunikace je základ, radí odbornice Stud odhoďte stranou a s partnerem si naprosto otevřeně řekněte, proč do toho chcete jít a za jakých okolností. Jestli vás ale tato praktika vůbec neláká, tak se do ní rozhodně nenechte nutit. „Pozitivní vztah k análnímu sexu mají většinou lidé, kteří s ním měli předchozí dobré zkušenosti a zároveň se při této praktice cítí bezpečně. Když se chcete pouštět do análního sexu, je dobré znát a dobře komunikovat své potřeby ohledně anální stimulace a vzájemné hygieny. Pokud se při této praktice cítíte bezpečně, může vás anální sex intimně sbližovat a poskytnout silný erotický zážitek včetně multičetných orgasmů,“ říká sex koučka Julie Gaia Poupětová. Pornoherečka radí, jak mít ráda anální sex. Podívejte se na video:

Anální masáž jako sólo příprava Když chcete zjistit, co vám dělá dobře, tak zkuste napřed anální masáž, a to sama nebo i s partnerem. „Není to ale masáž v pravém slova smyslu. Spíš jde o sadu statických doteků než nějaké rychlé dynamické pohyby. Je to sebepoznávací cvičení, které vám zároveň dovolí zjistit, kolik času, lubrikace a jaké doteky vlastně potřebujete v rámci přípravy na jakékoliv pronikání. Zmíněné cvičení navíc blahodárně působí jako prevence hemoroidů či terapie při slabších formách těchto obtíží. Klienti, kteří se tuto techniku naučí v mých kurzech či online programech, pak mnohem lépe rozumí nejen vlastním potřebám, ale i pocitům svého protějšku," radí odbornice. Své poznatky sdílejte s partnerem.

Uvolněte se, to je pro anální sex základ Kolem análního sexu panuje plno mýtů. Jedním z nich je, že vám způsobí hemoroidy nebo povolí svěrače. Pokud se ale při aktu dostatečně uvolníte, vůbec nic vám nehrozí. Začněte předehrou a nechte partnera, aby vám do zadečku nejprve zajížděl prsty, análním kolíkem nebo malým vibrátorem. Velmi důležitý je lubrikant, nejlépe s antibakteriální složkou. Na rozdíl od vagíny se totiž anální otvor při vzrušení nezvlhčuje, takže bez něj hrozí poranění. V případě nejvyšší nouze použijte alespoň sliny. Partnera upozorněte, ať na vás nespěchá, uvolnění vyžaduje přece jen trochu času.

Dodržujte hygienické zásady Nemusíte si před aktem provádět vyloženě klystýr, ale nezapomínejte na hygienická pravidla. Nedovolte partnerovi, aby z análního styku přecházel ke klasice a vsunul poté penis do vagíny, kam by tak mohl snadno přenést bakterie, které způsobují vaginální záněty. Po análním sexu byste se měli také oba umýt, a to i v případě, že jste použili kondom.