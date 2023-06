Sex na dovolené může být super zážitek i risk: Na jaká rizika si dávat pozor?

S létem roste chuť na sex a přibývá i příležitostí k erotickým hrátkám. Hlavně na dovolené si to chceme užít ve vší parádě, a tak jsme i víc otevřené k experimentování. To s sebou ale nese řadu úskalí. Kromě zdravotních komplikací hrozí i opletačky se zákonem.

Zakázané projevy lásky na veřejnosti Na co jsme zvyklé doma, nemusí být přijatelné v zahraničí. V každé zemi platí jiné mravy, proto ne všude si můžete užít sex na pláži nebo i projevovat lásku s partnerem. „Někde jde o kulturní tabu, jinde veřejné projevy lásky jako líbání, mazlení či jen držení za ruku přímo zakazuje zákon. Líbání na veřejnosti je ilegální například v Thajsku, mimo kosmopolitní oblasti se tam netoleruje ani držení se za ruku,“ informuje Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz. V Kataru už se za ruce držet smí, polibky ale podle zákona patří za zavřené dveře hotelových pokojů. Spojené arabské emiráty pak zakazují jak veřejné líbání, tak i mazlení. Líbat na veřejnosti se nesmíte ani ve Vietnamu, Indonésii, Japonsku, Turecku, Tunisku či Egyptě. A v Indii by se páry raději měly na veřejnosti zdržet vůbec čehokoliv, co by mohlo být považováno za romantické projevy. Jaké pokuty hrozí v zahraničí za sex na pláži? Podívejte se na video:

Převoz erotických pomůcek Pozor si dejte i v případě, že si chcete letní dobrodružství zpestřit erotickými hračkami. V některých zemích vás totiž můžou přivést do problémů. V Asii a na Blízkém východě jsou totiž erotické pomůcky klasifikovány jako pornografický materiál nebo obscénní předměty a nejen že je zde zakázán jejich prodej, ale i samotné držení. Platí to třeba pro SAE, Saúdskou Arábii, Maledivy, Thajsko, Indii, Indonésii či Malajsii. V poslední jmenované zemi za to můžete skončit dokonce až na tři roky ve vězení. To ve Vietnamu vám můžou na letišti sexuální pomůcku zabavit, ale při odbavení ke zpátečnímu letu by vám měla být vrácena. I v případě, že jedete do destinace, kde jsou erotické pomůcky povoleny, měla byste při cestě letadlem dodržovat určitá pravidla. „Například z hraček vždy vyjměte baterie, volte menší kousky bez kovových částí (aby nemohly být považovány za potenciální zbraň), zabalte je do igelitového pytlíku, abyste je udržela v čistotě, a raději je mějte v zapsaných zavazadlech, ne v kabinových, která jsou obvykle kontrolována ručně," doporučuje Adam Durčák.

Sex ve vodě není bez rizika Vaginální záněty, mykózy či infekce močových cest hrozí nejen při nošení mokrých plavek. Zdravotní riziko číhá i při hrátkách ve vodě. Voda, obzvláště v hotelovém bazénu, a písek jsou však typickými semeništi nejrůznějších bakterií. Při milování ve vodě rovněž nelze plně spoléhat na ochranu poskytovanou kondomem, protože ty nejsou vyrobeny na použití ve vodním prostředí. Bazénová chemie je pak může přímo poškodit," varuje Adam Durčák. Voda kromě toho vagínu vysušuje, takže je pak náchylnější k podráždění či natržení a následnému zanesení infekce.

Romantika na pláži Sledování západu slunce v mužské náruči na písečné pláži svádí k završení plné slasti. Jenže ta se může změnit doslova v katastrofu. I když ležíte na rozbalené dece, stačí zrnko písku, které může přivodit poranění pochvy a bolestivé trhliny. Pláž si proto raději nechte pro milostnou předehru a po ní se odeberte na bezpečnější místo, kde vás navíc nepřekvapí náhodní kolemjdoucí.