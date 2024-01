Sex nad 60 není tabu: Zlepšuje paměť a prohlubuje intimitu

S přibývajícím věkem dostává mnoho lidí pocit, že sex už pro ně není, a jednoduše to se sexuálním životem vzdá. Přitom právě sex ve vyšším věku může být v mnoha ohledech prospěšný! A když už nic jiného, přinese vám rozkoš, po které jistě stále toužíte.

Klíčem je komunikace

V sexu je komunikace zásadní a je úplně jedno, kolik vám je let. Čím jste ale starší, tím je podstatnější, ať už jste spolu spoustu let nebo jste na začátku nového vztahu. Ve vyšším věku je také důležitá opatrnost a právě pro tu je komunikace zásadní. Sex navíc nemusí být nutně o pohlavním styku – projevování náklonnosti, uznání i doteky jsou stejně důležité.

Přijměte změnu

Změna vašeho vzhledu, přibírání na váze nebo vypadávání vlasů mohou ovlivnit vaše sebevědomí a sebeúctu. Stejně tak změny uvnitř vašeho těla a hormony mohou ovlivnit vaši touhu. Pokuste se přijmout věci tak, jak přicházejí, vyrovnejte se s nimi a veškeré dění ohledně sexu pro vás začne být příjemnější.

Přizpůsobte potřeby nemoci

Se stářím přicházejí také různé nemoci, které mylně můžete považovat jako stopku vašim sexuálním radovánkám. Promluvte si s lékařem o omezeních, které vaše nemoc přináší, a snažte se najít cestu, jak si i přes zdravotní nepřízeň užívat potěšení. Vždyť právě sex je zdraví prospěšný!

Pomozte si

Ne všechno v pozdějším věku funguje tak, jak má, to ale ještě není důvod skládat zbraně. Pokud to vašemu partnerovi zdravotní stav dovoluje, nechť si po konzultaci s lékařem pomůže viagrou, která mu dodá potřebnou sílu. A že se ani vy po menopauze necítíte v kondici? Pořiďte si lubrikační gel a dopřejte si s partnerem dostatek času při předehře. Uvidíte, že výsledek bude stát za to.

Sex zlepšuje paměť

O tom, že je sex dobrý pro naše zdraví, se ví dávno. Vědci z univerzit v Oxfordu a Coventry navíc pomocí výzkumů zjistili, že díky pravidelnému milování ve vyšším věku se zlepšuje nejen paměť, ale i jazykové dovednosti a vizuální vnímání. A to je příjemný bonus, co myslíte?