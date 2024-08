Sex po šedesátce není tabu

Seniorský věk se může někdy projevovat jako druhá puberta. Přichází chuť vyzkoušet cokoli, a to i v oblasti erotického dobrodružství. Podívejme se blíž na intimní touhy šedesátníků.

Milostného života se nemusíte zříkat v žádném věku. Zní to jako sci-fi ? Ordinace psychologů a sexuologů jsou plné starších klientů, kteří touží pokračovat v intimním životě. Z nějakého důvodu se jim to ale nedaří. Buď současný partner nemá zájem, nebo nemohou najít stejně vyladěného milence či milenku. Často se svěřují s problémy fyzického rázu. Ženy trápí vaginální suchost, muže problémy s erekcí. Když tělo stárne, čelíme různým výzvám a cítíme se zahnaní do kouta.

Nová sexuální revoluce

Na neznámé území se vydala francouzská psycholožka Marie de Hennezel. Je autorkou publikací o tom, jak dobře stárnout, a zastupuje generaci, která se nechce sexu vzdát ani v seniorském věku. Vedla otevřené rozhovory s Francouzi a Francouzkami, kteří se rozhodně necítí za zenitem. Naopak zkoumají svou sexualitu a nové tělesné možnosti. Svůj výzkum zachytila v knize Sex po šedesátce, ve které se snaží popsat tajemství a hloubku milostného života stárnoucích lidí. A na co přišla?

Život přece nekončí

Nemůžeme se tvářit, že tělo nestárne. Dochází k biologickým změnám, které jsou nezvratné. Uvnitř se ale můžeme cítit dobře. Mnoho seniorů se prohlašuje za věčně mladé. Všimněte si, jak často mluví o svých vrstevnících jako o klucích nebo holkách. Je to proto, že srdce nestárne. A že změny na těle nemají co dělat ani se změnou touhy. Abychom mohli někoho sexuálně oslovit nebo přijímat, je důležité mít sebeúctu. Zdravá míra narcismu pomáhá ve vztazích s ostatními. Stejně tak udržování v kondici, posilování sociálních vazeb a rozšiřování obzorů v mnoha oblastech.

Z nevýhody výhoda

Kolem šedesátého roku nastává často období osamělosti. To může být příležitost k růstu. Naučte se dobře se cítit sami se sebou, užívejte si vlastní společnosti, rozvíjejte skutečnou samostatnost a zjistěte, co vás baví a na čem vám skutečně záleží. V erotické oblasti lze objevit nová tajemství a především hloubku fyzických i emocionálních prožitků díky východním naukám. Staré erotické systémy jako tantra přiznávají, že dochází k sexuálnímu stárnutí. Smysly se otupují, nástup vzrušení je pomalejší, hormonální změny vedou ke snížení touhy a reakce jsou méně intenzivní. Snižuje se pohyblivost a pružnost, často trpíme bolestmi kloubů. Odpovědí na tyto nedostatky je pomalé milování, které spočívá v navození něhy a blízkosti.

Umění tantry

Pro vytvoření intimity si zkuste zavést nové rituály. Sexuální energii probudíte tím, že se budete dívat druhému minutu do očí, objímat ho, přitisknete rozkrok k rozkroku nebo když spolu dýcháte a sjednotíte nádech a výdech. Vzájemně se vzrušíte cílenými malými kroky. Od dlouhé předehry se můžete dostat k erotickému splynutí, nebo také ne. Ne každá intimní chvíle musí skončit spojením a vyvrcholením.

Hledejte rovnováhu

Ke šťastnému životu je třeba hledat rovnováhu. Nejde žít život zaměřený jen na erotiku stejně jako nejde žít život zaměřený jen na kteroukoli jinou oblast. Tělo nemůžeme oddělit od osobnosti. A je to právě osobnost, kterou lidé považují za přitažlivou – když z vás vyzařuje chuť do života, dáváte tím najevo, že jste otevřeni různým možnostem. Pravda je taková, že se všichni máme stále co učit a že ani v šedesáti není příběh našeho sexuálního života uzavřený.

„Lásku, sex a touhu si můžete užívat po šedesátce, sedmdesátce i později," tvrdí Marie de Hennezel, autorka knihy Sex po šedesátce.

Proporce se mění

Mít milostný život v seniorském věku znamená vzdát se představ o sexu založeném na výkonu. Nelze ho srovnávat s tím, co jsme zažívali ve dvaceti, ve třiceti či ve čtyřiceti. Další podmínkou je být otevřený a cítit se poměrně sebevědomě. Nemá smysl porovnávat aktuální tělesné míry s modelkami, kterým je dvacet a vznášejí se na přehlídkových molech. Hormony odvedou svou práci a tělesné proporce se mění. Vrásky nemusíte brát tragicky, ale považujte je za sexy, tím vylepšíte svůj sebeobraz a pohled do zrcadla vás nebude děsit. Mnoho seniorů navíc přísahá, že po milostném aktu se vrásky vyhlazují!

Výpovědi Francouzů o sexu

„Když muž zestárne, tak se mu nemůže postavit tak často, tak moc a na tak dlouho. A i když tantra tuto stránku věci nezlepšila, zjistil jsem něco jiného – že v životě jde o víc než o erekci. Především jsem si uvědomil, že mohu po ženě toužit i jinak, nejen sexuálně. Toužím po její přítomnosti, doteku, být s ní, cítit její kůži, toužím po tom, aby ona tak cítila mne, ale nejsme posedlí sexuálním stykem.”

Phillip, 68 let

„Masturbace je úžasná! Často říkám ženám, které si stěžují, že už nemají sex: Máte přece ruce – používejte je!”

Sonia, 63 let

„Muži jsou raději ve špatném vztahu než sami. Nejsou tak vybíraví jako my ženy. Navíc se obracejí k mladším ženám, protože mají strach ze stáří. To vytváří nerovnováhu.”

Pierette, 68 let

Na závěr si připomeňme slova klasika Woodyho Allena: „Už se na sebe nikdy nedívám do zrcadla, protože je to depresivní. Dívám se raději do svého nitra. Uvnitř jsem mladý."

"Článek vyšel v časopise Blesk zdraví 5/24"

Text: RYZ