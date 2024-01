Sex podle hvězd: Panny přestanou předstírat, Vodnáři plánují na víkend něco speciálního

Frekvence milování se vnímá jako něco, v čem není třeba mít přesný řád. Možná nemusíte mít dny na sex a na televizi, ale měli byste se s partnerem dohodnout na sladění intenzity. Kolik je pro vás málo, kolik akorát a co už není třeba přehánět. Zeptejte se ho na jeho představy a podle toho slaďte obě strany. Nespokojenost s frekvencí je velkým a častým problémem v ložnicích. Nestálo by za to na tom něco změnit?

Váš Éros: Víte co je nuru masáž? Říká se jí také masáž „body to body“ nebo v překladu „tělo na tělo“. Nuru masáž se nejlépe dělá na vlhkém těle, takže ideálním způsobem, jak začít, je společná sprcha nebo koupel. Potom se tělo natře speciálním nuru gelem, který báječně klouže, a můžete začít s masáží. Samozřejmě že svým tělem. Kde začnete, je vaše volba.

Jsou plné vášně, inspirací, nových nápadů. Jsou vyšperkované pěknými slovy, která podněcují fantazii obou milenců mnohem více než přímočaré porno. Pár erotických příběhů už dokázalo zachránit nejedno manželství od rutiny v ložnici. Společné čtení může naznačit, co vám v posteli chybí, a zároveň je to skvělá stimulace. Kopírovat obsah je v tomto případě plně dovoleno, dokonce žádoucí.

Váš Éros: Určitě jste již slyšeli o tom, že hubnout se dá i sexem. Klasická misionářská poloha to však není. Vybrali jsme pro vás čtyři polohy, díky kterým se nejen pobavíte, ale i shodíte nějaké to kilo navíc. Pokud se budete během dvou týdnů každý den milovat vestoje, můžete zhubnout tři až pět kilo. Podobný efekt mají polohy na koně, most a na psa, která je nejméně namáhavá.

Máte své obehrané dvě až tři oblíbené pozice a jste s nimi spokojeni? Omyl! Je to, jako když na dovolenou cestujete stále na totéž místo a jednou za čas se vám zachce poznat i něco nového. V sexu je to podobné, změna musí být. Tři až pět nových poloh je takové roční minimum, abyste posunuli hranice svého potěšení. Nemusíte je zařadit nastálo, ale na osvěžení to stačí.

Upřímnost sice může být někdy obtížná, ale rozhodně stojí za to. Zejména tehdy, pokud vám skutečně na partnerovi záleží. Když stále předstíráte, že se vám něco líbí, že vás něco baví, a přitom to tak vůbec není, zamyslete se nad tím, k čemu je to dobré. Nebylo by lepší svému partnerovi říct, co chcete, aby dělal? Hrané orgasmy a podobné ložní pózy nepatří do kvalitního důvěrného vztahu.

Váš Éros: Příčinou ztráty chuti na sex mohou být dočasné psychické problémy. Ty se objevují v době finanční nejistoty či rodinných problémů. Není se čemu divit, v posteli to funguje jen tehdy, je-li vše v pořádku. Pokud každý večer před spaním myslíte na to, z čeho zaplatíte splátku hypotéky, jen velmi těžko se naladíte na erotické hrátky. Nechcete to začít řešit?