Sex s kolegou, trojka i romantika: Které sexuální fantazie mohou zničit vztah?

Sex s pohledným kolegou

Představa sexu s někým jiným, než je náš partner, v nás může zažehnout plamen, který se z ložnice po delší době vytratil. To, že při postelových hrátkách sníte o herci z oblíbeného seriálu nebo kolegovi z práce, ještě není nevěra. Pokud se nechystáte takové fantazírování zrealizovat, je zcela neškodné. Chcete-li si však udržet fungující monogamní vztah, mělo by rozhodně zůstat jenom ve vaší hlavě. Také v případě, že o někom konkrétním sníte příliš často, nebo se do něj dokonce zamilujete, už jde o riziko.