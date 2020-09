Sex v autě je ideální na podzim: Jak si ho užít, co zkusit a čemu se vyhnout?

Soukromí je během sexu v autě důležitá věc, nevyžíváte-li se tedy v tom, že by vás mohl někdo sledovat. Jestliže ano, není nutné hledat skryté místo, právě naopak. Chcete-li ale klid, není od věci si odlehlé a utajené místečko vytipovat ještě dřív, než se k sexu v autě odhodláte. Abyste si soukromí opravdu pojistila, vyplatí se také počkat do tmy, která vám pomůže v utajení. Jestli si ani tak na sex venku v autě netroufáte, nevadí. I v garáži to bude mít svoje kouzlo!

Poloha 69 vepředu

Chcete-li přesto zůstat na předních sedačkách, protože například máte vzadu málo prostoru, dá se i tato situace řešit. Stačí sedačku u spolujezdce sklopit do vodorovné polohy a můžete se oddávat vzájemnému uspokojování. Ideální pro to je poloha 69, kdy se orálně uspokojujete navzájem, připravte se jen na to, že bude trochu ošemetné se do ní dostat, výsledek ale bude stát za to. Také klasická misionářská poloha je zde dobře proveditelná.