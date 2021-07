Sex v kempu: Jak se pomilovat ve stanu, abyste si to užila a nepohoršovala okolí?

A co takhle sex v autě? Podívejte se na video, jak na to:

Pokud chcete milování ve stanu podstoupit, je třeba myslet na vhodnou výbavu. Určitě vám přijdou vhod hygienické ubrousky, protože, co si budeme namlouvat, stanování bývá občas špinavé. Hodit se budou také ve chvíli, kdy se budete v malém prostoru potit, hodí se i na odstranění dalších tělesných tekutin. Chcete-li opravdu udržet pořádek, vezměte si kondom a nebudete po milování muset řešit, co udělat s tou spouští na spacáku či karimatce.

Výběr místa

Najít správné místo v kempu je velmi důležité. Pokud to jen trochu půjde, snažte se vybrat plácek co nejdál od civilizace, abyste si s partnerem dopřáli alespoň zdánlivé soukromí. Oceníte to nejen vy, ale i vaši sousedé, obzvlášť pokud se během milování necháte unést. Pozornost věnujte také samotnému plácku a zaměřte se na to, aby byl pokud možno na rovině. Zbavte se i kamenů, které by vás mohly tlačit do zad či jiných částí těla.