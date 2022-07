Tropická vedra jsou tu: Jak si užít sex v horkých dnech a nevypotit při něm duši?

Tropická vedra dorazila i do Čech a v následujících dnech si jich užijeme dosyta. Milostná touha si však nevybírá a chuť na sex vás může přepadnout i v horku. Pokud je tak silná, že jí nedokážete odolat, kde je nejlepší mít sex a co si vzít na pomoc, když se kvůli vedru nemůžete téměř ani nadechnout?

Správné načasování O tom, jak moc upocený bude sex v tropických vedrech, rozhoduje i správné načasování. Rozhodně zapomeňte na hrátky v poledne a vůbec během dne, obzvlášť pokud nemáte klimatizaci. Jste-li ranní ptáčata a máte ráda milování po ránu, pak je tato doba na žhavý sex ideální. Vzduch je po ránu svěží, není ještě příliš horko a vy si před ranní sprchou můžete dopřát trochu radovánek. V opačném případě vyčkejte do pozdějších nočních hodin, kdy se vzduch ochladí, pomozte teplotě v bytě průvanem a vrhněte se do postele!

Milujte se ve sprše Ideální místo, kam se v horkých dnech uchýlit pro trochu sexu, je sprcha. Samozřejmě ne horká! Nastavte si vlažnou teplotu tak, aby vyhovovala vám oběma, a pusťte se do díla. Sex ve sprše není ani příliš fyzicky náročný, stačí, když na partnera vystrčíte zadeček a necháte ho do vás zezadu proniknout. Hlavně si dejte pozor na teplotu vody – příliš studený proud by na vašeho milence mohl mít negativní dopad!

Využijte klimatizaci v práci Máte doma takové horko, že v noci nemůžete spát, a sex se tak jeví jako naprosté sci-fi? Pak spojte příjemné s malým dobrodružstvím a využijte prostory ve vaší práci, kde je klimatizace! Stačí si počkat, až kolegové opustí kancelář nebo open space, případně do práce zavítat v pozdních nočních hodinách, abyste měla jistotu, že u vašich hrátek nebude nechtěný svědek. Pak už jen stačí přizvat partnera a užít si horké chvilky! Dejte si ale pozor na kamerový systém, určitě se nechcete stát pornohvězdou pro vašeho nočního vrátného!

Vezměte zavděk přírodou V noci je v přírodě přece jen větší chlad než v rozpáleném městě, kde z budov sálá horkost ještě dlouho po setmění. Vyrazte se proto pomilovat na břeh chladivého rybníku nebo i přes den pod koruny stromů do lesa. Naplánovat si také můžete výlet na hory, kde bývá zpravidla o několik stupňů méně než ve městě, a užívat si v soukromí horské chaty.

Zapojte větrák a led Jestliže nemáte k dispozici žádné klimatizované prostory, doma je vedro k zalknutí, a vás přesto vášeň spaluje víc než tropické počasí, poraďte si s tím, co máte doma. Pomoci vám může obyčejný stolní větrák, který si přistavíte co nejblíže k posteli. Do jeho bezprostřední blízkosti postavte nádobu s ledem a nechte větrák, aby na vás foukal studený vzduch. Uvidíte, že vám hned bude lépe!

Volte nenáročné polohy U sexu se člověk občas zapotí, i když zrovna venku nejsou tropické teploty. V horkých dnech je ale ideální volit polohy, u kterých se člověk příliš nenadře. Ideální je poloha na boku zezadu nebo vkleče zezadu. Třecí plocha potem orosených těl je co nejmenší a zároveň nemusíte předvádět žádný erotický maraton. Není na škodu také do předehry zapojit něco chladivého, ať už to bude zmrzlina, nebo mentolový masážní gel.

Zkuste kostky ledu Pokud jste rozpálení, zkuste si na své tělo v ložnici vzájemně pokládat kostky ledu – je to velice zábavné a ohromně erotické. Kostkami můžete kroužit po erotogenních zónách a nechat je rozpustit na rozžhavené kůži. Počítejte však s tím, že po vás patrně v posteli zbude trochu mokro.