Sex ve městě pokračuje: Bude Carrie s Aidanem? Vrátí se konečně Samantha?

Když před pár lety oznámili režiséři Michael Patrick King, Gillian Robespierre a Cynthia Nixon, že se opět chystá natáčení Sexu ve městě, ženy z celého světa byly u vytržení. První desetidílná řada byla odvysílaná na HBO v roce 2021. Seriál nabídl pokračování příběhů hrdinek Carrie, Mirandy a Charlotte, které se dál protloukají životem v New Yorku po padesátce. Chybí mezi nimi ale divoká Samantha, což se skalním fanouškům příliš nelíbilo. Kvůli vypjatým vztahům a hádkám mezi hlavními představitelkami se však herečka Kim Cattrall na natáčení odmítla podílet.

V seriálu o ambiciózních a vytrvalých Newyorčankách hraje kromě vztahových problémů od začátku prim móda. I v další sérii se máme na co těšit. Nebudou v ní chybět výstřední outfity z dílny úspěšných stylistů Dannyho Santiaga a Molly Rogers, které jsou doslova pastvou pro oči. Pokud se už teď nemůžete dočkat, pokochat se módními stylingy můžete i na oficiálním instagramovém účtu seriálu @justlikethatmax nebo v naší galerii.

Stesk po Stanfordovi

V první řadě seriálu A jak to bylo dál? se naposledy objevila oblíbená postava Stanforda Blatche. Herci Williemu Garsonovi byla krátce po ukončení natáčení diagnostikována rakovina, které bohužel po těžkém souboji podlehl. A jak to bylo dál 2 se tedy bude muset obejít bez Willieho talentu a nezapomenutelného charisma, což nejednomu z nás vhání slzy do očí.