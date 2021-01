Sex ve městě se vrací: Kolik měly 4 kamarádky milenců a další pikantérie ze seriálu

Sex ve městě se vrací

Ano, je to tak, kultovní sitcom z přelomu tisíciletí se dočká dalšího pokračování. Na seriál už navazovaly dva celovečerní filmy, tentokrát se volné pokračování ponese opět ve formě seriálu. Ten ponese název And Just Like That (Prostě jen tak). Carrie, Charlotte a Miranda se opět setkají před kamerami, tentokrát však bez čtvrté parťačky Samanthy, jejíž představitelka Kim Cattrall účast na natáčení odmítla. Herečka Sarah Jessica Parker, která v seriálu hraje Carrie Bradshaw, na svém instagramovém profilu zveřejnila první krátkou ukázku: