Sex ve městě se vrací: Na co se můžete těšit v nových dílech kultovního seriálu? Mrkněte na fotky

Popadněte své koktejly Cosmopolitan a pohodlně se usaďte před obrazovkami, protože už dnes 9. prosince 2021 odvysílá televizní stanice HBO první díl nové série Sex ve městě, která má podtitulek And Just Like That. Co vás čeká ve zbrusu nové sérii?