Tato poloha vyžaduje přece jen trochu pohybu, nicméně od gauče se nemusíte vzdálit ani na centimetr. Postavte se těsně k pohovce a horní polovinou těla se položte na opěradlo. Partner se postaví za vás a pronikne do vás zezadu. Vy si navíc můžete přivodit příjemné pocity třením se o opěradlo gauče.

Fair play

Začněte něžným mazlením a po chvíli partnera pohodlně usaďte, sama si klekněte k jeho nohám a dopřejte mu rozkoš orálního uspokojení. Nebojte, zkrátka nepřijdete! Poté, co on dosáhne vrcholu, si jednoduše místa vyměňte a nechte ho, ať vás k orgasmu tentokrát dovede on.