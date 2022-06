Sexuální turistika bez následků: Jak si na dovolené užívat a nebát se dopadu?

Pozor na nešťastnou lásku

Letní lásky bývají bolestivé, to si jistě zažila většina z nás. Pokud se tedy chcete vrhnout do víru sexuálních dobrodružství, musíte si být jistá, že to, co hledáte, je skutečně jen a pouze sex. City musejí jít stranou, jinak budete po návratu prožívat jen trápení. Samozřejmě srdci je těžké poroučet, pokud ale ucítíte, že se váš prázdninový románek začíná prohlubovat, raději ho ukončete dříve než dovolenou, ať vám nezbudou jen oči pro pláč.