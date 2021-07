Sexuální turistika: Kam za letní láskou, jak ji zvládnout a čemu se vyhnout?

Léto a dovolené má mnoho z nás spojené s touhou po nových zážitcích a dobrodružstvích. Nezadané ženy navíc lákají milostné hrátky, proto se často vydávají do jižních krajů, aby si svoje sny splnily. Jaké jsou výhody a nevýhody sexuální turistiky?

Kam vyrazit? Jižanské nátury obecně jsou temperamentní a žádostivé, takže najít si na dovolené milence v Řecku či Španělsku by neměl být problém. Pravdou ale je, že co se sexuální turistiky týče, nejvyhledávanějšími zeměmi jsou například Tunis, Egypt nebo Turecko, ze vzdálenějších destinací to pak bývá třeba Mexiko nebo Dominikánská republika. Je to zejména proto, že místní ženy, pokud jsou věřící, nesmějí mít sex před svatbou, a tak je pro muže snazší užít si divoké hrátky s cizinkami, které jsou svolnější. Jaký asi je sex se silikonovým milencem? Podívejte se na video:

Jaké jsou výhody? Chcete-li si zvýšit sebevědomí a zároveň si užít, je pro vás sexuální turistika tím pravým ořechovým. Muži ve zmíněných destinacích mají jiné nároky na vzhled než jejich čeští kolegové, takže pokud vám dělá starosti například nadváha a nějaký ten špíček, určitě uvítáte fakt, že vaši nápadníci plné křivky ocení. A co víc, dají vám to patřičně najevo, takže se budete koupat v moři lichotek. Které ženě by se to nelíbilo? A jestli se vám poštěstí, užijete si navíc skvělý sex. Muži přiznali, jak berou letní lásky: Chtějí jen sex, nebo jim jde i o vztah? Letní lásky jsou oblíbeným tématem především nás žen. Snadno jim…

Jaké jsou nevýhody? Stává se, že mladí muži čekající na turistky středního věku očekávají, že si je jejich milenky budou tak trochu vydržovat. Neznamená to, že byste jim měla za sex platit, možná se ale setkáte s tím, že budou chtít, abyste za ně zaplatila útratu v baru či restauraci výměnou za sexuální potěšení. Není to však pravidlem a často se setkáte i s muži, kteří si prostě chtějí užívat stejně jako vy. Jak změnit letní lásku v trvalý vztah? Nepředstírejte, přemýšlejte a plánujte 3 Letní lásky bývají nezapomenutelné. Vášnivé, divoké, nespoutané, ale…

Pozor na emoce! Pamatujte si, že sexuální turistika není o citech, ale pouze o sexu. Váš objekt touhy vám nejspíš bude šeptat do ouška zamilovaná slovíčka a lichotit vám, berte však na vědomí, že to dělá s velkou pravděpodobností pouze za účelem svádění. Snažte se udržet si čistou hlavu a nezamilovávejte se, nikam to nepovede. Letní lásky nemívají moc šancí na přežití, obzvlášť takto na dálku. A vězte, že jakmile opadne letní žár s vůní moře a vám spadnou růžové brýle, v šedi všedních dní přestane být váš snědý milenec tak atraktivní. Ženy přiznaly: Prožily jsme letní lásku, takhle jsme se s ní vyrovnaly 7 Dovolené a teplé počasí přímo svádějí k letním láskám. Jaké to je,…