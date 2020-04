Sexy triky retro bohyň: Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Sophia Loren

Audrey Hepburn

Křehká a něžná hvězda s nezapomenutelným pohledem se stala múzou mnoha návrhářů a umělců. Drobná chlapecká postava a na první pohled absence ženských tvarů jí nezabránily stát se jednou z nejsvůdnějších žen své doby.

Šatník Audrey Hepburn se skládal z těch nejzákladnějších kousků a byl sestaven dle principu „vystavuj na odiv to nejlepší a skrývej to horší“. Jednoduché siluety, minimum zdobnosti, klidné barvy a prvotřídní kvalita – tak by se dal několika slovy popsat její střízlivý šatník. Status herečky, jako módní ikony, potvrzuje fakt, že dnes by její modely sklízely stejný úspěch jako před léty.

A jak by zněly její rady?

1. Odhalená šije a ramena patří k nejsvůdnějším částem ženského těla. To se stalo jejím poznávacím znamením ve filmu Sabrina.

2. Perly, velké černé sluneční brýle, klobouky. Tato trojice pozvedne každý outfit na úplně jinou úroveň.

3. Bílá košile se hodí úplně ke všemu a při každé příležitosti. Herečka ji nejraději nosila s ležérně vyhrnutými rukávy.