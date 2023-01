Seznamování v roce 2023: Co to je open casting, wanderlove či sexplorace?

Podle zjištění seznamovací aplikace Bumble se lidé v současnosti snaží hledět na své vztahy s větším nadhledem, vírou v lepší zítřky a méně upjatě. Lidé jsou podle expertů při seznamování nyní více otevření a ustupují z nedosažitelných ideálů. Naopak z hlediska tolik potřebných mantinelů už mnoho z nich dokáže dát partnerovi najevo, co netoleruje. Oproti minulosti jsou dnešní páry v sexu zvídavější a experimentují. A právě pozitivní přístup napomáhá novým způsobům seznamování.

Jedním ze způsobů, jak můžete najít svého pana pravého, je zbavit se vlastních přehnaných škatulek a požadavků. Metoda zvaná otevřený konkurz (open casting) spočívající v upuštění od striktních požadavků na výšku, věk, vzhled, váhu či postavení nebo tučné bankovní konto skutečně funguje. Osvědčuje se čím dál většímu množství lidí. Říkáte si, proč tak najednou? Podle Adama Durčáka z e-shopu Ruzovyslon.cz za to vděčíme především pandemii a přehodnocení dosavadních hodnot. Namísto vzhledu prý lidem záleží na emoční vyspělosti.

Jak funguje guardrailing?

Psychologům a psychoterapeutům k jejich radosti možná ubude práce. Hodně lidí konečně vyslyšelo tolik důležitou zásadu o vymezení hranic ve vztahu s opačným pohlavím. Podle aplikace Bumble se až 63 % zadaných vyjádřilo, že se svým současným partnerem častěji komunikují své potřeby a to, co netolerují. Trend má dokonce už i své pojmenování. Říká se mu Guardrailing z anglického „guard rail“ (česky zábradlí). Lidé jsou k sobě upřímnější a to přispívá ke vzniku vztahu s pevnými základy.