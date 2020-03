Signály ve snech, které prozrazují, co jste dělali v minulých životech

Opakuje se vám neustále ten samý sen? Vídáte ve snu něco naprosto konkrétního, co ale nemůžete znát ze svého současného života? Možná vám podvědomí ukazuje situace z vašeho minulého života. Jak je chápat?

Ve snech se objevují historické detaily Pokud se vám pravidelně zdá o místech, lidech a věcech, které jsou kolem vás v současném životě, je to normální. Ovšem pokud sny signalizují vzpomínky z minulých životů, začnou se v nich objevovat lidé či situace v historických souvislostech. Osoby na sobě budou mít historické oblečení či budou hovořit jiným jazykem. Po probuzení budete mít neodbytný dojem, že jste byli součástí historického příběhu, který se ve snu odehrával.

Vidíte sami sebe jako někoho cizího Měli jste někdy sen, v němž jste se sami viděli a prožívali jste životní situaci očima někoho jiného? Sen, v němž jste byli někým jiným? To je velmi častý znak toho, že se vám do snu promítl nějaký minulý život. V takovém snu se můžete vidět jako bytost jiného pohlaví, věku, rasy nebo náboženství. Jestli se probudíte a zděšeně si řeknete „nevypadal jsem jako já, ale věděl jsem, že jsem to já," je to příznak minulého života. Navíc v karmických snech často děláte věci, které v reálném životě dělat nemůžete. Můžete rozumět cizímu jazyku nebo mít perfektní zeměpisné znalosti a podobně.

Sny se opakují a nemění se Pravidelné běžné sny skáčou z jedné scény do druhé a mají poměrně rychlé tempo. Většina „normálních" snů je tak trochu chaotická, takže se vám může zdát, že uklízíte kuchyň, pak projdete dveřmi do své kanceláře, kde se koná narozeninová párty, na které se zničehonic objeví sám papež. Ovšem pokud jde o sen z minulosti, události v něm jsou logické a máte pocit, že nemáte kontrolu nad tím, co se děje. Je to proto, že tento sen nevytváří vaše podvědomí, ale že zdrojem je něco vyššího. Vy jste pak jen pozorovatelem. Když se tyto sny opakují a vy sledujete stejnou sekvenci událostí pokaždé s malou nebo žádnou změnou, bez schopnosti sen ovlivnit, může to být další znamení, že se díváte do minulého života.

Vaše chování v reálném životě bývá podivné I když se snažíte chovat se jako člověk s plně formovanou osobností, občas se zachováte jako „blázen" nebo máte nutkání dělat něco, co jste dřív nedělali – například sedět jen vedle dveří nebo u okna. Jde často o převody z minulých životů, jejichž zdroj můžou odhalit právě karmické sny. Jestli poté, co se vzbudíte, děláte věci, které nemůžete logicky vysvětlit, je to pravděpodobně znamení, že jste ve svém snu klepali na dveře minulých životů.

Sny o zdraví, zraněních či emocích Některé z vašich opakujících se emocionálních a fyzických stavů lze vysvětlit právě minulými životy. Pokud vás třeba bolí jedno koleno, ale jiné klouby ne, sen z minulosti by mohl odhalit nějaké zranění či násilí, které vás potkaly. Jestli zničehonic pochopíte něco víc o svém těle nebo emocích, je pravděpodobné, že jste něco pochopili z minulého života. Může se vám zdát sen, v němž jste byli zranění nebo postiženi nějakým způsobem, který přímo souvisí se zážitkem ve vašem bdělém životě. To je známka toho, že jste se dostali do minulé životní zkušenosti. Berte to jako dar!

Ve snu pochopíte, proč vám něco v životě chybí Máte neustále pocit, že vám něco chybí, protože necítíte radost ani štěstí jako druzí? Jsou deprese, úzkosti a nespokojenost součástí vašeho každodenního života? Pak je velmi pravděpodobné, že tento stav dokážou vysvětlit karmické sny. Právě ty mohou být chybějícím klíčem vašeho chápání. Pokud totiž není trauma z minulého života vyřešeno, může se v současném životě objevit jako existenční zmatek, který vysvětlí jen karmický sen.