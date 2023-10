Sigourney Weaver slaví 73: Kráska z Vetřelce chodila na terapie kvůli vzhledu, dnes odmítá plastiky

Chodila na terapie kvůli vzhledu

Sigourney je bezesporu skvělá, výrazná a netuctová herečka, kterou proslavila především ikonická sci-fi série Vetřelec. Přestože byla Sigourney vždy přitažlivá a měla jiskru, nelze ji označit za prvoplánovou krásku. Možná i proto působila šlachovitá a zajímavě řezaná „Ripleyová“ ve Vetřelcích tak autenticky. Jako dítě prý velmi rychle vyrostla a už ve svých třinácti letech měřila 180 cm. Kvůli nespokojenosti se svým vzhledem – její matka byla úspěšná a velmi krásná herečka – chodila jako dospívající dívka na terapie! Zdá se, že své tělo nakonec přijala s láskou a úctou, už roky odmítá jakékoliv plastické operace. Sigourney před lety dokonce prohlásila: „Proč by někdo chtěl vypadat, jako by ani nežil? Proč by někdo chtěl mít zmrzlý obličej? Nechápu to!“ Minulý rok se ve svých dvaasedmdesáti letech dokonce svlékla při natáčení filmu The Good House a rozhodně se nemá za co stydět!

