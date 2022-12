Šíleně smutná princezna: Kdo rozhodil Neckáře a jakou písničku z ní vystřihli?

Marvan si vystřelil ze začínajícího Neckáře

Zkušený herec Jaroslav Marvan si během natáčení dokonce vystřelil z nesmělého Václava Neckáře. Nachytal ho totiž, jak si v šatně nasazuje na hlavu jeho královskou korunu. Přimělo ho to si z něj udělat legraci a zakřičel na něj: „Položíš to! Takhle mladej a zkoušel by sis moji královskou korunu? To si nezvykej!“ Mladý Neckář se prý lekl, okamžitě korunu vrátil zpět na místo a bez jediného slůvka utekl. Ze strany staršího kolegy šlo o pouhý vtip, takže se k celému nedorozumění později se smíchem vracel a dával ho k dobru.