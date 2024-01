SILVA (39): S mužem jsem se seznámila díky facebookové diskuzi o kamnech!

Deset let života jsem promrhala ve vztahu s ženáčem, který si nakonec našel mladší model. Stále jsem čekala, až se rozvede, až jsem nakonec byla místo jeho „nesnesitelné ženy“ upgradovaná já. Bylo mi 36 let, neměla jsem rodinu ani děti, v práci to šlo od deseti k pěti, bydlela jsem v pronájmu a jediné, co bylo skutečně moje, byla zarostlá zahrada s malou chatkou, která mi padala na hlavu. Ani tam se však bohužel nevyskytoval žádný perspektivní chalupář, jen zdatné seniorky, které pěstovaly rajčata a papriky velikosti glóbusu a jejich květinové záhony vypadaly jako expozice botanické zahrady. Byla jsem out naprosto ve všem.

Když si přítel našel o deset let mladší model, vrhla jsem se do zahradničení, potřebovala jsem zaměstnat hlavu i ruce, abych se nezbláznila a jeho nezabila. Seniorky ke mně byly laskavé, dělily se se mnou o přebytky, obdarovávaly mě sazenicemi, a dokonce se mi pokoušely shánět „ženicha“. Žádný pod sedmdesát se však široko daleko nenašel. Když jsem dala zahradu jakžtakž dohromady, zcela jistě přispěla i vláha v podobě potoků slz, kterými jsem zkrápěla záhony i kompost, umínila jsem si, že chatu zrekonstruuji. Svou zahradu u Sázavy i mé „herdekbabky“ jsem si totiž nesmírně zamilovala.

Jelikož jsem neměla moc peněz, hodně věcí jsem opravovala svépomocí. Někdy metodou pokus omyl, jindy se vše povedlo skvěle – kupodivu se ukázalo, že jsem docela šikovná! Občas vypomohl zručný bratr mé maminky, který byl však v invalidním důchodu, a musel se tedy hodně šetřit. Když dostala chata, a hlavně její střecha, nový kabátek, vrhla jsem se na interiér. Na řadu přišla nová kamna a jejich instalace. Hodně typů jsem našla v různých facebookových diskuzích. Když jsem se pak v jedné facebookové skupině ptala na obložení krbových kamen šamotovými cihlami, které drží teplo, zapletla jsem se s jakýmsi Máriem do vtipné konverzace. Pamatovala jsem si, že si má babička brávala nahřátou šamotovou cihlu v zimě do postele, hřála si o ni nohy, což jsem v dotazu také zmínila. Mário mi tehdy napsal: „Milá Silvo, cihla patří do zdi, do postele si vezměte raději chlapa, když si dobře vyberete, bude vás hřát do smrti!“ Odepsala jsem tenkrát cosi ve smyslu, kde se takový chlap shání, zda je lepší Bauhaus, Hornbach, anebo raději OBI?

Špičkovali jsme se takto celý večer, až nám správce té skupiny napsal, že ho naše diskuze sice baví, ale jestli by nebylo lepší, abychom vše probrali osobně. Taktně nás upozornil na to, že nediskutujeme na seznamce, ale na docela jasně zaměřené hobby skupině a naše konverzace je v tomto ohledu už „za čarou“. Musím přiznat, že mi v tu chvíli bylo trochu trapně, a dokonce i pan Mário se odmlčel. Když jsem pak asi po půl hodině šla už v pyžamu vypnout počítač, měla jsem na Facebooku novou žádost o přátelství… Ano, byl to Mário!

Moc jsem nepřemýšlela a žádost přijala, poté jsme si psali ještě asi hodinu – o zahradničení, o životě a samozřejmě i o kamnech. Psali jsme si i další den, týden, měsíc. Až se konečně Mário odhodlal mě pozvat na výlet. Já byla z Prahy, on z Benešova, ke mně na chatu to měl ani ne půl hodiny. Dohodli jsme se tedy, že se sejdeme v Benešově a vydáme se na Konopiště a já pak navečer odjedu na chatu. Výlet byl parádní, smáli jsme se od prvního do posledního „ahoj“. Další den za mnou Mário přijel na chatu, přijel i s lodí – na tom jsme se tedy nedomluvili! – a přemluvil mě, abych s ním podnikla plavbu po Sázavě. V kánoi jsem seděla po víc než dvaceti letech.

S bývalým přítelem mé mámy jsme na vodě strávili snad pět dovolených. Sjížděla jsem Otavu, Vltavu, dvakrát Lužnici, Ohři i malebnou Ploučnici. Byla jsem překvapená, že jsem skoro nic nezapomněla. Mário mě dokonce pustil i „na kormidlo“. A nyní, po třech letech vztahu, jsme po novém roce začali „kormidlovat“ na společné lodi a se společným příjmením. Absolutně bych nikdy nečekala, že potkám lásku svého života na kutilské diskuzi o kamnech! Pokud jste singl a rády byste to změnily, mějte oči na stopkách, láska číhá opravdu všude!