Silvestr se blíží: Jak zabránit nechtěnému sexu a morální kocovině?

Řada žen se v takovéto situaci už ocitla, některé dokonce ne jen jednou. Končící rok vede u mnoha lidí k depresi. Začínají kalkulovat ten uplynulý, přemýšlejí nad svými životy a často mívají pocit, že jejich nestojí zanic. Obzvlášť single ženy se poslední den v roce dokážou rozesmutnit. To pak často vede k tomu, že ze strachu, že budou opět samy, skončí pod vlivem alkoholu v posteli s mužem, se kterým by si normálně ani nezačaly. A druhý den hořce litují, protože se dostaví morální kocovina. Zažila jste to? A bojíte se, že by podobná situace letos na silvestra mohla nastat zase? Pak zkuste následující rady.

Vyrazte na chatu s kamarády

Máte partu přátel, která se chystá slavit silvestra na chatě, ale vám se s nimi příliš nechtělo, protože jsou většinou zadaní a není mezi nimi někdo, kdo by mohl být vašim potenciálním partnerem? Ale to je přesně to, co potřebujete! Upřímně, lásku jako z filmu málokdo potká v alkoholovém opojení na silvestra. Zkousněte proto hořkou představu, že vám mezi zamilovanými páry bude chvílemi smutno, pořád je to menší zlo než se ráno probudit vedle cizího muže, kterého pravděpodobně už nikdy neuvidíte. A pak, přátelé jistě nedopustí, abyste byla zrovna na silvestra smutná!